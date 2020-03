Koronawirus - raport dnia. Niedziela, 29 marca

"Mamy 91 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, potwierdzonych pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych" - poinformowało w niedzielę wieczorem Ministerstwo Zdrowia. "Mamy 91 nowych przypadków zakażenia" - podał po godz. 20:00 w niedzielę resort zdrowia. Wcześniej w niedzielę resort podał o 54 i 79 przypadkach zakażeń. W sumie w niedzielę ministerstwo poinformowało o 224 przypadkach zakażenia.

Koronawirus: śmierć kolejnych czterech osób

"Z przykrością informujemy o śmierci dwóch kolejnych osób zakażonych koronawirusem. Są to: 72-letni mężczyzna ze szpitala w Tychach i 89- letni mężczyzna ze szpitala w Myślenicach. Obaj mieli współistniejące choroby" - podał resort wieczorem. Wcześniej poinformowano o śmierci pacjentów z Raciborza i Bytomia. W sumie, według ministerstwa zdrowia zmarły już 22 osoby chore na koronawirusa.

ZOBACZ: 91 nowych przypadków koronawirusa w Polsce. 2 kolejne osoby zmarły

- 1862 osoby zaraziły się koronawirusem,

- 1879 osób jest hispitalizowanych,

- 100 tys, 215 objętych jest kwarantanną,

- 169 tys. 92 osób zostało zgóoszonych do kwarantanny po powrocie z zagranicy,

- 52 tys. 612 osób objęto nadzorem epidemiologicznym.

(1/4) Mamy 91 nowych przypadków zakażenia #koronawirus, potwierdzonych pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych.

Potwierdzone przypadki dotyczą: 40 osób z woj. mazowieckiego, 20 osób z woj. dolnośląskiego, — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) March 29, 2020

Gliński: będą kolejne obostrzenia

- Ten wirus się rozprzestrzenia mimo wprowadzonych restrykcji. Myślę, że te restrykcje będą musiały być jeszcze poważniejsze. Sytuacja jest poważna, czeka nas trudny czas, nie wiadomo kiedy on się skończy. Musimy być wszyscy odpowiedzialni - powiedział w niedzielę Polsat News wicepremier Piotr Gliński.

Polityk powiedział, że "Izolacja musi być zachowana w sklepach, w miejscach pracy, w środkach komunikacji publicznej". Wicepremier i minister kultury i dziedzictwa narodowego podkreślił, że obostrzenia nałożą "jeszcze bardziej rygorystyczne, administracyjne przepisy".

ZOBACZ: Gliński: rząd wprowadzi kolejne obostrzenia ws. koronawirusa. Będą dotyczyć sklepów i miejsc pracy

Zapytany o to, czy zostanie ograniczona liczba osób wpuszczana do sklepów, odpowiedział, że "najprawdopodobniej także i to". - Powinniśmy sami o tym pamiętać. Ludzie ustawiają się w kolejkach w odpowiedni sposób, ale nie wszędzie - mówił. Wicepremier, zapytany, czy te obostrzenia pojawią się w przyszłym tygodniu, odpowiedział: "one będą szybciej".

Sasin: wystarczą patrole policji z wojskiem

- Nie ma dzisiaj potrzeby wprowadzania kolejnych ograniczeń w związku z epidemią koronawirusa. Trzeba przestrzegać przepisów, które już obowiązują - powiedział w "Gościu Wydarzeń" wicepremier Jacek Sasin. Wcześniej Piotr Gliński, także wicepremier, zapowiadał, że rząd wprowadzi jednak kolejne obostrzenia. Miały, według niego, dotyczyć miejsc pracy i sklepów.

Według niego władze mają wystarczające narzędzia by te przepisy egzekwować.

ZOBACZ: Sasin: zamiast kolejnych ograniczeń, być może żołnierze w patrolach z policją

- Możemy też apelować, żeby przestrzegać przepisów, bo przecież tu chodzi o bezpieczeństwo każdego z nas. Nie przestrzegając tych przepisów występujemy przeciwko sobie i swoim najbliższym - powiedział polityk.

- Będą wzmożone kontrole i wzmożone patrole służb publicznych, policji, być może będziemy chcieli do tych policyjnych zespołów dołączać żołnierzy tak, żeby rzeczywiście wyegzekwować te przepisy, które już są, a które są dosyć rygorystyczne - powiedział Sasin.

WIDEO: Sasin - nie ma potrzeby wprowadzania nowych obostrzeń

Kidawa-Błońska zawiesza kampanię

Zawieszam całkowicie swoją kampanię. Będę się zajmowała tylko tym, co dotąd, czyli będę realizowała zadania, które stoją przed posłem Rzeczypospolitej - powiedziała w niedzielę Małgorzata Kidawa-Błońska na konferencji prasowej. Wcześniej kandydatka KO na prezydenta apelowała do wyborców o bojkot wyborów, jeżeli odbędą się one planowo 10 maja.

- Wierzę, że wybory odbędą się w normalnym czasie, to znaczy w takim czasie, że wszyscy będą mogli brać w nich udział, że obywatele będą korzystali ze swoich praw, a kandydaci będą mogli robić kampanię - powiedziała kandydatka KO.

Zaapelowała także do wyborców o bojkot wyborów.

Włochy: w ciągu doby zmarło 756 osób

We Włoszech w ciągu doby zmarło 756 osób zakażonych koronawirusem; łączna liczba zmarłych to 10 tys. 779 - poinformowała w niedzielę Obrona Cywilna. Ogólna liczba potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem we Włoszech wzrosła z 92 tys. 472 w sobotę do 97 tys. 689 w niedzielę.

Podany w niedzielę dobowy bilans zmarłych jest niższy niż w sobotę, gdy informowano o 889 zmarłych w ciągu doby. W Lombardii, ognisku epidemii, w ciągu minionej doby zmarło 416 osób. ZOBACZ: Włochy: w ciągu doby zmarło 756 osób zakażonych koronawirusem Od początku kryzysu w lutym zanotowano we Włoszech 97 tysięcy przypadków koronawirusa. Liczba wyleczonych przekroczyła 13 tysięcy - to wzrost o następnych 646 osób. Na oddziałach intensywnej terapii przebywa wciąż 3906 chorych. Kot z kornawirusem. Sensacja w Belgii W Belgii wykryto pierwszy na świecie przypadek zakażenia koronawirusem u kota. Zwierzę zaraziło się od swojej właścicielki, u której wcześniej zdiagnozowano zakażenie. ZOBACZ: Kot zakażony koronawirusem. Zaraził się od swojej właścicielki O sensacyjnym odkryciu poinformowano na konferencji Federalnej Agencji ds. Zdrowia Publicznego. Według "Brussels Times" właścicielka kota, mieszkanka Liege, zachorowała po powrocie z Włoch. Przeżyła "hiszpankę", zabił ją koronawirus 108-letnia Brytyjka, która w dzieciństwie przeżyła grypę hiszpankę, zmarła z powodu koronawirusa - poinformowały w niedzielę brytyjskie media. Jak się przypuszcza, jest ona najstarszą ofiarą śmiertelną epidemii w Wielkiej Brytanii. ZOBACZ: Przeżyła "hiszpankę", pokonał ją koronawirus. Najstarsza ofiara epidemii w Wielkiej Brytanii Hilda Churchill zmarła w sobotę w domu opieki w Salford koło Manchesteru, kilka dni po tym, jak test potwierdził u niej obecność koronawirusa, i na kilka dni przed swoimi 109. urodzinami. "Zostańcie w domu" Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska zaapelował w niedziele o pozostanie w domach. "Abyśmy doczekali kolejnej Wielkanocy". ZOBACZ WIDEO: Kraska przyznał, że ładna pogoda w Polsce nie sprzyja temu, by Polacy przestrzegali wprowadzonego przez rząd generalnego - z kilkoma wyjątkami - zakazu wychodzenia z domu

WIDEO - Najważniejsza jest teraz wiara w kwarantannę - dr Bartosz Fiałek, OZZL Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

hlk/ Polsat News