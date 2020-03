Kidawa-Błońska: całkowicie zawieszam swoją kampanię

- Apeluję także do moich kontrkandydatów. To jest chyba czas abyśmy wyraźnie i dobitnie, głośno powiedzieli, że 10 maja wybory nie mogą się odbyć - podsumowała wicemarszałek Sejmu.

"Dbajcie o najbliższych i zostańcie w domu"

- Polacy myślą tylko o jednym - swoim zdrowiu, życiu i jak zabezpieczą swoją sytuację materialną. Czas jest naprawdę bardzo, bardzo poważny. Dlatego mówienie, że wybory mogą odbyć się 10 maja jest po prostu niegodziwe. Te wybory w tym czasie nie mogą się odbyć, bo do wyborów potrzebni są wyborcy. Nie mogą ludzie przyjść na wybory, żeby nie ryzykować swojego życia i zdrowia - powiedziała Kidawa-Błońska.

- Minister zdrowia mówi, że wszystko, co najtrudniejsze, przed nami. Jeżeli to najtrudniejsze jest przed nami, to tym bardziej Polacy powinni zostać w domach. Apeluję po raz kolejny do rządu, że te wybory muszą być przeniesione. Nie wolno tych wyborów robić w tym czasie. Nie wolno lekceważyć życia Polek i Polaków - dodała.

WIDEO: nagranie z konferencji Małgorzaty Kidawy-Błońskiej

- Jeżeli tego nie zrobią (rządzący - red.) to apeluję do wszystkich Polaków: dbajcie o swoich najbliższych i zostańcie w domu. Bo wasze zdrowie i wasze życie jest najważniejsze. Wybory powinny się odbyć w innym czasie, w którym będziecie mogli skorzystać ze wszystkich waszych praw obywatelskich. Bojkotujmy te wybory - podsumowała.