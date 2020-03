Kot zakażony koronawirusem. Zaraził się od swojej właścicielki

O sensacyjnym odkryciu poinformowano na konferencji Federalnej Agencji ds. Zdrowia Publicznego. Według "Brussels Times" właścicielka kota, mieszkanka Liege, zachorowała po powrocie z Włoch.

Tydzień później objawy choroby pojawiły się u jej kota. Zwierzę miało biegunkę, trudności z oddychaniem i wymioty.

"Jest to odosobniony przypadek"

W związku z tym, przeprowadzono badania. Naukowcy z wydziału weterynarii Uniwersytetu w Liege wykryli koronawirusa w kale zwierzęcia.

Eksperci podkreślają, że kot zaraził się od swojej właścicielki, a nie na odwrót.

ZOBACZ: Prawdy i mity o koronawirusie. Co o nim wiemy?

- Chcemy podkreślić, że jest to odosobniony przypadek. Dodatkowo mówimy tutaj o przenoszeniu się wirusa z człowieka na zwierzę, a nie na odwrót - powiedział wirusolog prof. Steven Van Gucht. - Nic nie wskazuje na to, że jest to powszechne zjawisko. Ryzyko przeniesienia wirusa ze zwierzęcia na człowieka jest bardzo małe - dodał.

Zarówno kot jak i jego właścicielka wracają do zdrowia, a ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Jak informują miejscowe media, kot z Liege to trzeci znany przypadek zwierzęcia domowego zakażonego koronawirusem. Pierwsze dwa dotyczyły psów z Hongkongu. We wszystkich tych przypadkach zwierzęta zaraziły się od ludzi.

Przestrzeganie higieny w kontakcie ze zwierzętami

Na doniesienia naukowców zareagowała Narodowa Rada Ochrony Zwierząt, która uspokaja właścicieli zwierząt i zaleca aby przestrzegali podstawowych zasad higieny.

ZOBACZ: Sosnowiec: w obawie przed koronawirusem niektórzy pozbywają się zwierząt

Wcześniej w sprawie wypowiedziała się Światowa Organizacja Zdrowia i Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt. Obie organizacje podkreśliły, że nie ma obecnie dowodów, iż człowiek może się zarazić koronawirusem od zwierzęcia domowego.

"Zawsze jednak dobrze jest umyć ręce mydłem i wodą po kontakcie ze zwierzętami. Chroni to przed innymi patogenami, które mogą się przenosić ze zwierząt domowych na ludzi" - poinformowano.

"Najbardziej ucierpią na tym zwierzęta"

Wiadomość o kocie zakażonym koronawirusem zaskoczyła nie tylko opinię publiczną, ale również Hansa Nauwyncka, profesora na wydziale medycyny weterynaryjnej na Uniwersytecie w Gandawie.

- Przed wysłaniem tych wiadomości w świat, proponowałbym przeprowadzenie dodatkowych testów - powiedział portalowi Het Laatste Nieuws.

ZOBACZ: Czy zwierzę domowe może złapać koronawirusa? Pozytywny wynik próbki pobranej od psa

- Nie krytykuję moich kolegów z Uniwersytetu w Liege - podkreślił. - Diagnoza została postawiona, i nie mam wątpliwości co do wyniku. (...) Po prostu kwestionuję jego interpretację. Test na koronawirusa wyszedł pozytywny, ale jak go przeprowadzono? Jak pobrano próbkę i czy można zaufać temu wynikowi? W pobranej z kału kota próbce, mógł się znajdować materiał genetyczny od właściciela, więc próbka mogła być zanieczyszczona - stwierdził.

- Martwię się, że ludzie przestraszą się tych wiadomości, a najbardziej ucierpią na tym zwierzęta, a to nie w porządku - dodał naukowiec.

Najnowszy bilans epidemii koronawirusa w Belgii to ponad 10 tysięcy zakażonych i 431 zgonów.

WIDEO - Wyjątkowa modlitwa papieża. Pusty plac Świętego Piotra Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dk/ "Brussels Times", polsatnews.pl