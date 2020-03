Najmłodsza ofiara koronawirusa w Anglii. 21-latka nie cierpiała na inne choroby

Matka zmarłej Chloe Middleton z High Wycombe (50 km od centrum Londynu) zaapelowała na Facebooku: "Do wszystkich ludzi, którzy myślą, że to tylko wirus, pomyślcie jeszcze raz. Ten tak zwany wirus zabrał życie mojej 21-letniej córce".

"Wirus się nie rozprzestrzenia, LUDZIE rozprzestrzeniają wirusa"

Rodzina zapewnia, że kobieta nie cierpiała na żadne dolegliwości, nie miała najmniejszych problemów zdrowotnych.



"Moja piękna, życzliwa 21-letnia siostrzenica Chloe zmarła z powodu Covid-19. NIE MIAŁA ŻADNYCH TOWARZYSZĄCYCH PROBLEMÓW ZDROWOTNYCH. Moi bliscy przechodzą przez niewyobrażalny ból, jesteśmy zdruzgotani ponad wszelkie pojęcie. Realia związane z tym wirusem dopiero rozwijają się na naszych oczach. Proszę, trzymajcie się rządowych wytycznych. ZRÓBCIE SWOJE. Chrońcie siebie i chrońcie innych! Wirus się nie rozprzestrzenia, LUDZIE rozprzestrzeniają wirusa" - napisała jej ciotka Emily Mistry.

W niedzielę poinformowano o śmierci 18-latka z Coventry, u którego test potwierdził obecność koronawirusa. Ale lekarze wyjaśnili, że cierpiał on na poważne inne schorzenia i Covid-19 nie był bezpośrednią przyczyną zgonu.

W środę poinformowano, że pozytywny wynik testu na koronawirusa ma brytyjski następca tronu, książę Karol. Zapewniono, że choroba ma łagodny przebieg, a poza tym książę czuje się dobrze.

"Książę Walii uzyskał pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa. Ma łagodne objawy, ale poza tym jest w dobrym zdrowiu i od kilku ostatnich dni normalnie pracuje w domu. Księżna Kornwalii również została przetestowana, ale nie ma wirusa" - napisano w oświadczeniu Clarence House.

Poinformowano, że zarówno 71-letni Karol, jak i jego żona, 72-letnia księżna Camilla przebywają obecnie na zamku Balmoral w Szkocji.



Według wtorkowych danych brytyjskiego ministerstwa zdrowia, do tej pory w całym kraju wykryto ponad 8 tys. przypadków koronawirusa, z czego 422 okazały się śmiertelne.

Brytyjski rząd rozesłał we wtorek do wszystkich użytkowników telefonów komórkowych w kraju przypomnienie o wprowadzonym poprzedniego wieczora nakazie pozostawania w domach.



W poniedziałek wieczorem brytyjski premier Boris Johnson ogłosił m.in., że w celu zatrzymania epidemii z domów można wychodzić tylko po zakupy, do lekarza lub apteki oraz do pracy, jeśli wykonuje się kluczowy zawód (m.in. personel medyczny, pracownicy opieki społecznej, nauczyciele i służby mundurowe) i nie może pracować zdalnie. Zamknięte zostały też wszystkie sklepy z innymi niż kluczowe artykuły, tzn. żywność, środki higieniczne czy lekarstwa.