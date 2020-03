Brytyjski rząd ogranicza możliwość wychodzenia z domu

Brytyjczycy mogą wychodzić z domu tylko po zakupy, do lekarza, do pracy, która jest niezbędna i której nie można wykonywać zdalnie, a także raz dziennie na spacer lub by poćwiczyć na powietrzu - ogłosił w poniedziałek wieczorem premier Boris Johnson.

Zabronione zostaną też spotkania więcej niż dwóch osób, o ile nie mieszkają razem, a także wszystkie uroczystości jak chrzciny czy śluby, z wyjątkiem pogrzebów.

Wszystkie sklepy, które nie sprzedają kluczowych artykułów - żywności, środków higieny, lekarstw - mają zostać zamknięte. Zamknięte mają być też biblioteki, place zabaw i miejsca kultu religijnego.

Ograniczenia w wychodzeniu z domów wprowadzone zostaną od północy z poniedziałku na wtorek, a policja będzie miała prawo egzekwować restrykcje i rozpraszać zgromadzenia na zewnątrz składające się z więcej niż dwóch osób niemieszkających razem. Nieprzestrzeganie tych reguł będzie groziło karami.

MSZ wzywa turystów do powrotu do kraju

Brytyjskie ministerstwo spraw zagranicznych wezwało w poniedziałek wszystkich obywateli Wielkiej Brytanii, którzy czasowo przebywają za granicą, by natychmiast powrócili do kraju, póki jeszcze mają taką możliwość.

W zeszłym tygodniu MSZ zaleciło wszystkim brytyjskim obywatelom, by powstrzymali się od podróży zagranicznych przez co najmniej 30 dni, o ile nie jest to absolutnie niezbędne. Jednak w związku z kolejnymi restrykcjami w przemieszczaniu się wprowadzanymi na całym świecie w odpowiedzi na pandemię koronawirusa, resort dyplomacji zdecydował się na wezwanie Brytyjczyków do powrotu do kraju.

"Zdecydowanie nalegamy, aby Brytyjczycy przebywający za granicą wracali do domu teraz, gdy istnieją jeszcze komercyjne połączenia, które to umożliwiają. Na całym świecie coraz więcej linii lotniczych zawiesza loty, a kolejne lotniska są zamykane, niektóre bez uprzedzenia. Tam, gdzie nie istnieją trasy komercyjne, nasi pracownicy pracują przez całą dobę, aby udzielać porad i wsparcia obywatelom Wielkiej Brytanii. Jeśli jesteś na wakacjach za granicą, czas na powrót do domu jest teraz, kiedy jeszcze można" - napisał w wydanym oświadczeniu minister spraw zagranicznych Dominic Raab.

Jak zaznaczono, wezwanie to jest skierowane do osób czasowo przebywających za granicą, zaś ci, którzy są stałymi rezydentami innych państw, powinni kierować się wytycznymi miejscowych władz.

