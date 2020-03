Morawiecki: walka z koronawirusem czy obrona gospodarki to fałszywy wybór

Szef rządu zabrał głos, prezentując założenia tzw. tarczy antykryzysowej.

Przyznał, że "to co dzieje się na naszych oczach jest największym wyzwaniem ostatnich dziesięcioleci". - Dane, które spływają z poszczególnych państw i agencji ratingowych i wskazujących na perspektywy gospodarcze są zatrważające - mówił.

Zwracał uwagę, że w USA rekordowe liczby osób zgłosiły się po zasiłek dla bezrobotnych i "te dane pokazują, w jak trudnym położeniu jest gospodarka globalna".

- Wszyscy na świecie musza zjednoczyć się, żeby walczyć z koronawirusem, ale nie podejmować tego na zasadzie fałszywego wyboru, czy walczymy o zdrowie publiczne czy o gospodarkę - powiedział.

- Uważamy, że to jest błędny wybór, uważamy, że trzeba jednocześnie maksymalnie spowalniać rozprzestrzenianie się koronawirusa, ale jednocześnie mamy świadomość, że dzieje się to z ogromną szkodą dla gospodarki - dodał. Stąd właśnie rząd przedstawia propozycje, zawarte w tarczy antykryzysowej.

"Deficyt budżetowy nie jest świętym Graalem"

Szef rządu podkreślił, że "deficyt budżetowy nie jest "świętym Graalem", będziemy używać pieniędzy budżetowych do takiego stopnia do jakiego będzie to konieczne, a który zarazem da nam przekonanie co do stabilności naszej polityki fiskalnej i regulacyjnej".

Premier powiedział, że dane, które spływają z Europy Zachodniej pokazują, że działania Polski są właściwe, często wyprzedzające. Podkreślił, że trzeba działać szybko.

- Trochę tak jak przy wykryciu jakiejś groźnej bardzo choroby - jeden dzień zwłoki to ogromna różnica. Piątek a sobota - to może być ogromna różnica. Dlatego proszę dziś Wysoką Izbę, by wszyscy w zgodzie przyjęli ten pakiet, który przygotowaliśmy - oświadczył szef rządu.

- Nasza tarcza antykryzysowa jest dobrym instrumentem na ten etap rozwoju koronawirusa i walkę z wirusem w gospodarce. Musimy działać błyskawicznie, musimy działać jak najszybciej, chcemy doprowadzić do tego, by te instrumenty działały już na dniach - dodał Morawiecki.

