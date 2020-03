"Największy polski pakiet wsparcia w historii". Premier o "tarczy antykryzysowej"

"Tarcza antykryzysowa" to największy polski pakiet wsparcia w historii, jej całkowita wartość wyniesie co najmniej 10 proc. całego polskiego PKB - powiedział premier Mateusz Morawiecki w opublikowanym w środę w mediach społecznościowych nagraniu. Zapewnił, że tarcza będzie się zmieniać, by dostosować ją do aktualnej sytuacji. Rządowym projektem w piątek ma się zająć Sejm.