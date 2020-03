W południe zdalne posiedzenie Sejmu. Pojawiły się pierwsze trudności z logowaniem

"Próba logowania do systemu głosowania zdalnego. Przesłany kod nie działa, telefon do zgłaszania problemów (1 na 460 połów) zajęty" - pisze wiceszefowa klubu Koalicji Obywatelskiej Katarzyna Lubnauer. "Zostały dwie godziny do pierwszego głosowania. Trzeba mieć nadzieję, że wystarczą" - dodaje Marek Sowa, poseł Koalicji Obywatelskiej.