Wystarczy PESEL. Jest już uproszczony wniosek o odroczenie składek ZUS

Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać m.in. z odroczenia składek na ubezpieczenia społeczne ze względu na epidemię koronawirusa, mogą już skorzystać z uproszczonego wniosku – poinformowała prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wniosek jest dostępny na stronie internetowej. A co jeśli po trzech miesiącach nasza sytuacja nie ulegnie poprawie?

– Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał, po uzgodnieniu z Komisją Europejską, że odroczenie o trzy miesiące składek oraz zawieszenie realizacji umowy zawartej z ZUS nie stanowią pomocy publicznej. W tej sytuacji ZUS opracował i udostępnił uproszczony wniosek dla przedsiębiorców – podkreśla prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Wystarczy podać podstawowe dane

Zaznacza, że wniosek jest przeznaczony dla wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od sposobu prowadzenia przez nich księgowości. Aby wypełnić uproszczony wniosek wystarczy jedynie podać podstawowe dane, w tym NIP, REGON lub PESEL.

- Należy w nim również zawrzeć uzasadnienie w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuację finansową wnioskodawcy, że nie miał możliwości opłacenia w terminie należności. Ponadto wnioskujący musi zaznaczyć odpowiednią kratkę, w zależności od tego, o co wnioskuje, czy o odroczenie terminu płatności składek, czy zawieszenie układu ratalnego, bądź też o zawieszenie spłaty już posiadanej umowy o odroczenie. Okres przesunięcia to 3 miesiące - tłumaczy Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Jak i gdzie złożyć wniosek?

Dokument można przesłać elektronicznie – za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, pocztą tradycyjną lub złożyć w skrzynce dostępnej w placówce ZUS. Jeżeli ZUS pozytywnie rozpatrzy sprawę, wyśle do przedsiębiorcy umowę na wskazany przez niego adres e-mail lub pocztą. Po otrzymaniu umowy należy ją przejrzeć i podpisać, a następnie przekazać do ZUS. W czasie epidemii można wysłać skan, a oryginał dostarczyć później.

Aby skorzystać z ulgi, należy złożyć Wniosek o odroczenie terminu płatności skład-ek/zawieszenie spłaty umowy o rozłożenie zadłużenia na raty/ zawieszenie spłaty umowy o od-roczeniu terminu płatności składek na 3 miesiące

Instrukcja jak złożyć Wniosek przez portal PUE ZUS wraz z wnioskiem ZUS-EOP

O uproszczenie wniosków do ZUS w związku z zawieszeniem płatności składek apelowali w ostatnim czasie przedstawiciele przedsiębiorców i pracodawców. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz w liście do premiera Mateusza Morawieckiego podkreślał, że pandemia koronawirusa "pustoszy gospodarkę" i polskie firmy odczuwają to już bardzo dotkliwie. Jak przekonywał, obecna biurokracja wyeliminuje wiele firm z możliwości otrzymania pomocy.

Co po trzech miesiącach?

Jeżeli w ciągu 3 miesięcy sytuacja finansowa przedsiębiorcy nie ulegnie poprawie, będzie on mógł wystąpić z wnioskiem o renegocjację zawartej umowy.

