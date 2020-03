Koronawirus - Raport Dnia. Środa, 25 marca

Podsumowujemy najważniejsze informacje dnia związane z rozwojem pandemii.

Liczba potwierdzonych zakażeń koronawirusem w Polsce wynosi już 1051

- w środę Ministerstwo Zdrowia poinformowało o śmierci czterech pacjentów

- w ciągu ostatniej doby przybyło 150 zakażeń

- w kwarantannie przebywa 70 528 osób, a 138 680 zgłoszono do kwarantanny po powrocie do kraju

- 1615 osób jest hospitalizowanych, a 56 930 objęto nadzorem epidemiologicznym

Granice zamknięte na dłużej

- Do 13 kwietnia wydłużono okres zamknięcia granic. Kwarantanna od piątku zacznie obowiązywać osoby dojeżdżające do pracy za granicą

- Dziś dowiedzieliśmy się, że w czwartek w Polsce wyląduje pierwszy samolot z Chin z wyposażeniem medycznym, a w najbliższych dniach kolejne z takimi transportami

- Ministrowie zatwierdzili wszystkie elementy "Tarczy antykryzysowej". Poznaliśmy szczegóły pomocy dla firm i pracowników.

- Zdecydowano, że obrady Sejmu w czwartek odbędą się jednak stacjonarnie w gmachu przy ul. Wiejskiej

- Marszałek Tomasz Grodzki zwołał na następny tydzień pilne posiedzenie Senatu

W Hiszpanii więcej ofiar koronawirusa niż w Chinach

- W Hiszpanii odnotowano więcej zgonów osób zakażonych koronawirusem niż w Chinach. Łącznie zmarło tam 3434, w ciągu ostatniej doby - 738

- Do 7503 wzrosła we Włoszech liczba zmarłych zakażonych koronawirusem. W ciągu ostatniej doby stwierdzono 683 zgony

- Następca brytyjskiego tronu - książę Karol - jest zakażony koronawirusem

- Drugi test na obecność koronawirusa u kanclerz Niemiec Angeli Merkel dał wynik negatywny, co oznacza, że nie jest zakażona

- W watykańskim Domu Świętej Marty, w którym mieszka papież Franciszek, stwierdzono przypadek zakażenia koronawirusem. Chory ma być jego współpracownik - informują lokalne media

E-lekcje z problemami

- Od środy szkoły mają obowiązek prowadzenia nauki na odległość. Pierwszego dnia pojawiły się kłopoty techniczne

- MEN przygotował specjalny poradnik dla dyrektorów, nauczycieli, uczniów i rodziców

- Z informatora dyrektorzy szkół dowiedzą się, jak koordynować pracę zdalną nauczycieli i placówki

- Nauczyciele znajdą informacje dotyczące tego, w jaki sposób sprawdzać zaangażowanie uczniów oraz systematyczność ich pracy

- Uczniowie zachęcani są w poradniku do systematycznej pracy i aktywnego uczestnictwa w zajęciach

- Dla rodziców są wskazówki, jak zaplanować czas dziecka w domu, żeby zdalną edukację połączyć z pracą oraz zabawą i odpoczynkiem dziecka

- Poradnik można znaleźć na stronie men.gov.pl

Premier: "tarcza antykryzysowa" to największy polski pakiet wsparcia w historii

- Wartość "Tarczy antykryzysowej wyniesie co najmniej 10 proc. całego polskiego PKB

- "Tarcza" będzie się zmieniać, by dostosować ją do aktualnej sytuacji

- Projekt zakłada m.in. pokrycie przez państwo 40 proc. wynagrodzeń pracowników, poszerzenie gwarancji dla małych i średnich firm, specjalne kredyty i pokrycie przez państwo składki ZUS przez trzy miesiące dla mikrofirm

- Rządowym projektem w piątek ma się zająć Sejm

