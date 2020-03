"To czas ataku na wirusa". WHO alarmuje, że kwarantanna nie wystarczy

Kraje, które wprowadziły u siebie ograniczenia w przemieszczaniu się ludzi, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa, powinny wykorzystać ten czas na wykrycie i zaatakowanie go - podkreśliła w środę Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). Ostrzegła, że zatrzymanie ludzi w domach, to kupowanie czasu i zmniejszanie presji na systemy opieki zdrowotnej, ale same te środki nie ugaszą epidemii.