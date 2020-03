Nowe ograniczenia na granicy. Kwarantanna dla osób podróżujących do pracy

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia wprowadzone zostaną kolejne ograniczenia w przekraczaniu granicy państwowej. Dotyczyć one będą osób, które mieszkają w Polsce, bądź w kraju sąsiednim, ale pracują na co dzień w drugim kraju i do tej pory przekraczały granicę regularnie - poinformował w środę Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki.

Od 15 marca wracający do kraju Polacy muszą poddać się kwarantannie. Ma to związek z panującą pandemią koronawirusa. Do tej pory wyjątek stanowiły osoby z obszarów przygranicznych, które mieszkają w Polsce, ale pracują na co dzień w kraju sąsiednim oraz kierowcy transportu kołowego – np. autobusów i busów.

"Dotychczas, w drodze do pracy i z pracy, osoby te mogły przekraczać granice i nie były objęte 14-dniową kwarantanną. Podstawą do tego były dokumenty potwierdzające zatrudnienie po drugiej stronie granicy. Począwszy od 27 marca 2020 r. (piątek, godz. 00:00) 14-dniową obowiązkową kwarantanną objęte będą również osoby przekraczające granice, na co dzień pracujące w państwie sąsiednim. Ograniczenia będą obowiązywać na całej granicy RP" – napisano w komunikacie zachodniopomorskiego Urzędu.

Identyczny komunikat opublikowała również rzecznik wojewody opolskiego Martyna Kolemba-Gaschka.

Od kilku dni samorządowcy z przygranicznych województw sygnalizowali, że niektórzy z mieszkańców regionu, pracujący za granicą i przyjeżdżający do Polski na weekendy, mogli unikać kwarantanny, informując na granicy polskie władze, że są pracownikami przekraczającymi granicę codziennie.

bas/ polsatnews.pl