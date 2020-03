Koronawirus. Najnowsze informacje z Polski i świata [RELACJA]

Modele statystyczne mające na celu prognozowanie potencjalnego zasięgu koronawirusa sugerują, że ponad milion Amerykanów może umrzeć, jeśli USA nie podejmą szybkich działań, aby zatrzymać rozprzestrzenianie się Covid-19 tak szybko, jak to możliwe - pisze dziennik "The Hill".

"Co najmniej trzy różne modele stworzone przez ekspertów ds. epidemiologii sugerują, że nawet przy optymistycznych prognozach miliony Amerykanów zarażą się koronawirusem" - stwierdziła gazeta.

Modele stworzono w oparciu o to, co eksperci wiedzą do tej pory o rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Chinach i Stanach Zjednoczonych.