Trzecia ofiara koronawirusa w Polsce. Ponad 100 zakażonych

Jak poinformowało Ministerstwo Zdrowia, zmarł "66-letni mężczyzna, który w stanie poważnym przebywał w szpitalu w Lublinie (woj. lubelskie) i miał choroby współistniejące". Informacja została przekazana za pośrednictwem Twittera.

Mamy 10 nowych przypadków zakażenia #koronawirus. Potwierdzone przypadki dotyczą 3 osób z woj. mazowieckiego (Warszawa), 1 z woj. podkarpackiego (Rzeszów), 2 z woj. dolnośląskiego (Wrocław), 2 z woj. łódzkiego (Łódź) i 2 z woj. lubelskiego (Lublin). — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) March 14, 2020

"W sumie liczba osób zakażonych koronawirusem: 103/3 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe)" - podało MZ. Od rana w sobotę poinformowano łącznie o 35 nowych zdiagnozowanych przypadkach.

Wcześniej 57-latka i 73-latek

Pierwszą śmiertelną ofiarą koronawirusa w Polsce była 57-letnia kobieta leczona w poznańskim szpitalu. Pacjentka była w ciężkim stanie - była podłączona do respiratora, w stanie śpiączki farmakologicznej. O jej śmierci ministerstwo poinformowało w czwartek w godzinach okołopołudniowych.

Do drugiego zgonu doszło w piątek wieczorem. Był to 73-letni mężczyzna, który w stanie ciężkim przebywał we wrocławskim szpitalu i miał choroby współistniejące. Pacjent został przyjęty do szpitala tydzień wcześniej; od początku jego stan był ciężki.

W ostatnich dniach zapadły decyzje o odwołaniu imprez masowych oraz zawieszeniu zajęć na uczelniach, w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych do 25 marca. Od weekendu w Polsce obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego. Zawieszone zostają międzynarodowe pasażerskie połączenia lotnicze i kolejowe. Transport cargo działa; towary mają wyjeżdżać i wjeżdżać bez zakłóceń. Od niedzieli przez 10 dni do Polski nie będą mogli wjeżdżać cudzoziemcy. Polscy obywatele mogą wracać do kraju; będą poddani 14-dniowej domowej kwarantannie.

W związku z zagrożeniem koronawirusem rząd zdecydował o ograniczeniu funkcjonowania centrów i galerii handlowych. Sklepy spożywcze, apteki, drogerie i pralnie będą czynne. Inaczej działać będą restauracje i bary - zamówienia możliwe tylko na wynos lub z dowozem.

prz/bia/ polsatnews.pl, PAP