Pinkas: wyzdrowiało 13 pacjentów zakażonych koronawirusem

- Mamy trzynastu ozdrowieńców, to jest bardzo dobra informacja - przekazał w sobotę Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas podczas konferencji prasowej dotyczącej koronawirusa i wprowadzonego w piątek stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce. Liczba zdiagnozowanych w Polsce przypadków zarażonych koronawirusem to 103, z czego trzy osoby zmarły.

- Będziemy mieli coraz lepsze efekty, dlatego że potrafimy się skonsolidować. Mamy naprawdę oddanych lekarzy i pielęgniarki. Nasze służby są coraz bardziej sprawne, bo są coraz bardziej doświadczone. Przecież to jest nowe wyzwanie - podkreślił Pinkas.

Główny Inspektor Sanitarny podkreślił, że "prawdziwym lekarstwem" na koronawirusa są "odpowiedzialność, rozwaga i rozsądek". Zaznaczył też, że wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego jest działaniem adekwatnym do obecnej sytuacji. - Robimy to, co powinniśmy zrobić. To my wyznaczamy kierunek, jak należy postępować, żeby zapewnić poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego wszystkim obywatelom - stwierdził, dodając, że inne kraje będą podążały śladem Polski.

Liczba zdiagnozowanych zgodna z szacunkami

- Szacowaliśmy, że do końca tygodnia będziemy mieli około 100 przypadków zakażeń - powiedział Pinkas. Liczba zakażonych w Polsce podana do publicznej wiadomości w sobotę to 103 przypadki.

- Robimy ogromną liczbę testów - dodał Pinkas. - Każdej doby około 1500, więc będzie nam przybywało pacjentów z wynikiem dodatnim - zauważył. Przekazał też, że liczba obywateli poddanych nadzorowi epidemiologicznemu to ponad 44 tysiące, a 4400 osób jest w tej chwili w kwarantannie.

- Z reguły te osoby zachowują się w sposób naprawdę racjonalny. Wiedzą, że mogą być zagrożeniem dla naszych obywateli, dla swoich rodzin. Mówimy o tym, prosimy, żebyście państwo patrzyli się na nasze komunikaty, na sugestie inspekcji sanitarnej - podkreślał Pinkas.

Wideo: Wystąpienie Jarosława Pinkasa podczas konferencji

Rady dla poddanych kwarantannie

W dalszej części swojego wystąpienia przekazał "kilka nieskomplikowanych rad" dla tych, którzy są poddani kwarantannie.

- Przede wszystkim to są osoby zdrowe, ale proszę pamiętać, żeby zachowywać odpowiedni dystans - wtedy, kiedy mieszkamy z rodziną. Żeby wysypiać się, wietrzyć pomieszczenia, myć ręce. Żeby wszystkie zalecenia, które są na naszej stronie internetowej, były jednak realizowane. To są zalecenia oparte na twardej wiedzy, nam się naprawdę nic nie wydaje. Stoją za nami eksperci, autorytety, porządne publikacje naukowe - zapewnił Główny Inspektor Sanitarny.

bia/ polsatnews.pl