Orędzie prezydenta ws. koronawirusa. Transmisja od godz. 20:00

We wtorek odbyło się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, którego tematem było współdziałanie i zapobieganie koronawirusowi. W spotkaniu uczestniczyli poza prezydentem także m.in. premier Mateusz Morawiecki, marszałkowie Sejmu i Senatu, Elżbieta Witek i Tomasz Grodzki, ministrowie: zdrowia - Łukasz Szumowski, spraw wewnętrznych i administracji - Mariusz Kamiński, edukacji - Dariusz Piontkowski, spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz, obrony - Mariusz Błaszczak. Obecny był też Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas.

W posiedzeniu RBN wzięli też udział przedstawiciele ugrupowań parlamentarnych: szef klubu PiS Ryszard Terlecki, przewodniczący PO i szef klubu KO Borys Budka, lider PSL i przewodniczący klubu KP PSL-Kukiz15 Władysław Kosiniak-Kamysz, przedstawiciel Lewicy, lider Wiosny Robert Biedroń oraz przewodniczący koła Konfederacji Jakub Kulesza.

"Można śmiało mówić o wspólnym działaniu"

Po posiedzeniu prezydent Duda wyraził wdzięczność wszystkim uczestnikom spotkania za udział w nim oraz za wszystkie wypowiedzi. Podkreślił, że spotkanie było bardzo merytoryczne, a dyskusja bardzo rzeczowa. Jak relacjonował podczas posiedzenia RBN, premier oraz ministrowie przedstawili bardzo szczegółową informację a w dyskusji zabierali głos wszyscy uczestnicy spotkania.

Prezydent dodał, że "było wiele ważnych propozycji, które zostały przedstawione także przez stronę opozycyjną". - Była to bardzo merytoryczna dyskusja bez krytyki wobec rządzących. To znaczy, to co do tej pory zostało zrobione przez rząd, przez inspekcję sanitarną zostało dobrze ocenione. Cieszę się z tego, bo uważam, że zarówno rząd, jak i inspekcja zasługują na takie oceny, podobnie jak i służby - policja, straż graniczna, straż pożarna - dodał prezydent.

Według niego "można śmiało mówić o wspólnym działaniu, doskonałym zrozumieniu problemu". - Wypowiedzi przedstawicieli wszystkich stron sceny politycznej były jednoznaczne, że należy podejmować działania zdecydowane; takie, które faktycznie w radykalny nawet sposób będą prowadziły do ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa - powiedział.

Prezydent nie widzi podstaw o zagrożeniu dla wyborów

Według prezydenta "rząd otrzymał, od najważniejszych przedstawicieli pozycji, jak gdyby zielone światło do tego, żeby takie działania podejmować". - Rozumiem, że w związku z tym działania rządu, o których tutaj mówiliśmy, gdyby były wdrażane, nie będą ze strony opozycyjnej krytykowane - dodał Andrzej Duda.

Duda podkreślił tez, że nie widzi podstaw o zagrożeniu dla wyborów. Jednocześnie prosił o zachowywanie szczególnych środków ostrożności, unikanie zgromadzeń. Poinformował, że w trakcie kampanii nie będzie obecnie prowadził dużych spotkań i poprosił o to również pozostałych kandydatów wyborach prezydenckich.

W Polsce potwierdzono dotychczas 20 przypadków koronawirusa, w tym trzy - w województwie mazowieckim.

W związku z wystąpieniem w Polsce zachorowań wywołanych koronawirusem we wtorek odbyło się też posiedzenie rządowego zespołu zarządzania kryzysowego. Po posiedzeniu zespołu zarządzania kryzysowego premier poinformował, że została podjęta decyzja o odwołaniu wszystkich imprez masowych.

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Objawia się ona najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem.

msl/ PAP