Na uczelniach wyższych odwołane zajęcia, zamknięte biblioteki. Z obawy przed koronawirusem

Uniwersytet Warszawski poinformował na swoich stronach, że od środy 11 marca do 14 kwietnia 2020 r. odwołane są wykłady i zajęcia dla studentów, doktorantów, słuchaczy. Nie dotyczy to zajęć prowadzonych zdalnie.

Do 30 kwietnia 2020 r. odwołane są też wydarzenia o charakterze otwartym (np. konferencje, sympozja, wykłady otwarte, imprezy artystyczne) i innych).

Do końca kwietnia br. zawieszone mają też być służbowe wyjazdy zagraniczne oraz udział w konferencjach krajowych pracowników, doktorantów i studentów.

