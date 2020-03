Trzy nowe przypadki koronawirusa w Polsce

Minister powiedział, że nie komentuje stanów klinicznych pacjentów, ale zapewnił, że stan trzech nowych osób zakażonych wirusem w województwie mazowieckim jest stabilny.

- Nie ma tutaj informacji niepokojących - powiedział. Zaznaczył, że są to wyniki potwierdzone dosłownie "sprzed kilku minut, godzin", a wszystkie dane dotyczące kolejnych przypadków są na bieżąco upowszechniane.

Osoby dzisiaj zdiagnozowane przyjechały z Włoch. - To są osoby, które przyjechały z kierunku włoskiego, część z nich objęta była kwarantanną - wyjaśnił Szumowski. Dodał, że w tym przypadku "nie ma poziomej transmisji (wirusa SARS-CoV-2) w Polsce".

Zapewnił też, że służby sanitarne lokalizują w tej chwili wszystkie osoby, które mogły mieć styczność z tymi chorymi. - Wszystkie osoby z kontaktu są przez służby sanitarne lokalizowane. Procedura jest dokładnie taka sama, jak przy poprzednich 17. przypadkach - dodał.

"Chcemy wprowadzić metody bardzo ścisłej kontroli"

Minister zdrowia odniósł się do łamania zasad kwarantanny w innych krajach.

- Chcemy wprowadzić metody bardzo ścisłej kontroli, które są w tej kwarantannie, ale też objąć te osoby opieką. Wiemy, że część tych osób może być samotna lub w podeszłym wieku - mówił Szumowski, który poinformował o wypracowaniu mechanizmu objęcia opieką osób, które są objęte kwarantanną.

- Teraz do każdej osoby objętej kwarantanną codziennie "zapuka" polska policja, zapyta się czy wszystko w porządku, czy czegoś nie potrzeba, ale też uzyska potwierdzenie, że osoba objęta kwarantanną znajduje się w miejscu gdzie powinna być - dodał minister.

Szumowski zaznaczył, że kwarantanna "to nie czas wolny". - To nie czas kiedy możemy wyjść do sklepu, wyjść z psem na spacer, czy pójść po bułki. To jest czas, kiedy musimy być w domu - mówił, apelując o "odpowiedzialnie i poważne podchodzenie do kwarantanny".



Odgórna decyzja ws. imprez masowych

Na chwile obecną jest odgórna decyzja o odwołaniu imprez masowych, decyzje ws. m.in. kin czy teatrów można podejmować lokalnie – wskazał we wtorek minister zdrowia Łukasz Szumowski, pytany czy będzie konieczność rozszerzania zakazu ws. imprez masowych o spektakle teatralne czy seanse kinowe.

- To jest pytanie, które sobie wszyscy zadajemy. W tej chwili, reagując na sytuację, gdzie zakażonych jest 20 osób, wprowadziliśmy zakaz imprez masowych, które są jasno zdefiniowane w ustawie – powiedział szef MZ na konferencji prasowej w Warszawie.

Dodał, że jeśli sytuacja będzie zmieniać się dynamicznie, możliwe jest wydanie innych zakazów.

- Tak jak w wielu krajach, nie każdy rejon jest tak samo narażony. Wiadomo, że i samorządy i osoby, które nadzorują kina, teatry, czy inne instytucje mogą reagować we własnym zakresie – wskazał minister. - Jeżeli ktoś ma - po konsultacji z sanepidem - realne obawy co do bezpieczeństwa, to powinien reagować - dodał. Jak zaznaczył, "w skali kraju zajmuje się tym rząd i na dziś jest zakaz imprez masowych".

Resort zdrowia podał we wtorek, że w Polsce jest już 20. pacjentów z wykrytą chorobą COVID-19. Resort zdrowia codziennie aktualizuje te dane. O pierwszym polskim przypadku pacjenta zarażonego wirusem SARS-CoV-2 poinformował 4 marca, czyli w ubiegłą środę. Był to mężczyzna, który przyjechał z Niemiec autokarem. Trafił on do szpitala zakaźnego w Zielonej Górze. Obecnie osoby, u których wykryto tę chorobę przebywają m.in. w placówkach we Wrocławiu, Warszawie, Ostródzie, Szczecinie, Poznaniu, Krakowie.

