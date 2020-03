Koronawirus. Politycy, którzy poddali się kwarantannie

Łącznie na świecie od 31 grudnia 2019 r. do 10 marca 2020 r. odnotowano ponad 116 tys. potwierdzonych przypadków COVID-19, w tym blisko 4,1 tys. zgonów. Śmiertelność przekracza 3,5 proc.

"Żaden wirus nie może zablokować demokracji"

"Nowe zalecenia wprowadzone przez rząd włoski rozszerzają obszar chroniony na całe terytorium tego kraju. Ma to ważne konsekwencje dla włoskich posłów do PE. Z tego powodu postanowiłem, że po pobycie we Włoszech w ostatni weekend w ramach środków ostrożności zastosuję się do zaleceń i będę sprawować funkcję przewodniczącego ze swojego domu w Brukseli zgodnie z 14 dniami (izolacji domowej) zalecanymi w protokole zdrowotnym" - napisał Sassoli w oświadczeniu dla mediów.

Jak dodał, obserwując sytuację we Włoszech, Parlament Europejski zaktualizował wprowadzone wcześniej środki ochrony zdrowia. Podkreślił jednocześnie, że prace legislacyjne będą kontynuowane, a wewnętrzne organy PE mogą nadal funkcjonować.

"Covid-19 zobowiązuje nas wszystkich do odpowiedzialności i ostrożności. (...) Parlament (Europejski) będzie nadal wypełniał swoje obowiązki. Żaden wirus nie może zablokować demokracji" - napisał.

#COVID19 obliges us to be responsible and cautious. Following the latest measures in Italy, I will fulfil my role as President from my home in Brussels, as a precautionary measure, in line with the 14 days indicated by the @Europarl_EN health protocol https://t.co/9YIntFZamx pic.twitter.com/6TFyW2op1p