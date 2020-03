Koronawirus na świecie. Najwięcej zgonów w ciągu doby [RELACJA]

Korea Płd. poinformowała w poniedziałek o 248 nowych przypadkach koronawirusa w ciągu ostatnich 24 godzin, co zwiększyło ich łączną liczbę do 7 382. Jest to jednak najniższa ich liczba od 10 dni.

Niedziela była czwartym dniem z rzędu, w którym liczba nowych zakażeń zmniejszyła się i była najniższa od końca lutego.