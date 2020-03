3 nowe przypadki koronawirusa w Polsce. Mężczyzna w stanie ciężkim

Są trzy nowe przypadki zarażenia koronawirusem, potwierdzone pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych - poinformowało w niedzielę wieczorem Ministerstwo Zdrowia. To kobieta z województwa śląskiego i dwaj mężczyźni z woj. dolnośląskiego i mazowieckiego. Chorzy przebywają w szpitalach w Raciborzu, Warszawie i Wrocławiu. Ten ostatni jest w ciężkim stanie.

Jak wynika z komunikatu MZ pacjentka to "osoba w sile wieku", która była na kwarantannie i trafiła z niej prosto do szpitala. Z kolei pacjent z Wrocławia to osoba starsza, po kontakcie z osobą bliską, która jest obecnie hospitalizowana za granicą. Trzecia osoba - pacjent z Warszawy - jest osobą młodą, która wróciła w ostatnim czasie z Włoch.

Służby sanitarno-epidemiologiczne lokalizują już osoby z kontaktu z pacjentami i poddają ich kwarantannie.

- Hospitalizowany we Wrocławiu starszy mężczyzna, u którego stwierdzono zarażenie koronawirusem, jest w ciężkim stanie – powiedziała w niedzielę rzeczniczka Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu Urszula Małecka.

23 hospitalizowanych pacjentów

Według informacji przekazany przez Małecką, mężczyzna zaraził się o osób z rodziny, które przyjechały do niego z USA. Bliscy pacjenta zostali objęci nadzorem służb medycznych.

W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego przebywa jeszcze 26-letni mężczyzna zarażony koronawirusem. - Ten pacjent jest w bardzo dobrym stanie - powiedziała Małecka.

Na oddziale zakaźnym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu obecnie hospitalizowanych jest z podejrzeniem koronawirusa 23 pacjentów.

Zarządzenie ws. rozliczania opieki zdrowotnej

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Adam Niedzielski podpisał w niedzielę zarządzenie w sprawie m.in. warunków rozliczania świadczeń związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa.

Jak podał Narodowy Fundusz Zdrowia, "zarządzenie precyzuje sposób i tryb sprawozdawania udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej. Ponadto reguluje warunki rozliczania tych świadczeń, wskazując produkty rozliczeniowe i przypisane do nich stawki finansowe".

Zarządzenie reguluje zasady sprawozdawania i warunki rozliczania świadczeń związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-reguluje m.in. opłatę ryczałtową za gotowość, opłatę za transport, cenę za pobyt pacjenta poddanego kwarantannie oraz za hospitalizację pacjenta chorego na COVID-19 na oddziale szpitalnym lub Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Zapewnienie środków finansowych

Jak poinformowano, dyrektor oddziału wojewódzkiego NFZ będzie ustalał wysokość ryczałtu indywidualnie dla każdego podmiotu, przy uwzględnieniu realizacji świadczeń w poprzednim okresie rozliczeniowym. Według NFZ, ma to zagwarantować możliwość zapewnienia takiemu podmiotowi środki finansowe na poziomie porównywalnym do uzyskiwanych aktualnie na podstawie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Z zarządzenia wynika, że opłata ryczałtowa za utrzymanie gotowości do udzielania świadczeń obejmuje w przypadku transportu sanitarnego: pozostawanie w dyspozycji pracowników oraz ambulansów spełniających warunki techniczne i jakościowe określone w obowiązującej normie lub - w przypadku innych świadczeń - pozostawanie w dyspozycji obsady kadrowej oraz wolnych łóżek.

Ile jest zarażonych w Polsce?

Wcześniej w niedzielę poinformowano o dwóch kolejnych przypadkach zarażenia koronawirusem, potwierdzone pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych. Jak dodano, potwierdzone wyniki dotyczą kobiety z województwa śląskiego i mężczyzny z mazowieckiego, którzy przebywają w szpitalach w Raciborzu i Warszawie. Łącznie w Polsce jest już 11 osób zakażonych koronawirusem.

- Hospitalizowana w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Warszawie pacjentka zakażona koronawirusem to Hiszpanka, która do Polski przyleciała samolotem – poinformował w niedzielę dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Michał Domaradzki i zaznaczył, że nie zna wieku pacjentki, jednak wie, że pracuje, więc nie jest emerytką.

Odwołanie imprez masowych

Wcześniej Główny Inspektor Sanitarny rekomenduje odwołanie wszystkich imprez masowych powyżej 1000 osób, organizowanych w pomieszczeniach zamkniętych.

Jak poinformowano w komunikacie GIS-u, decyzja o zarekomendowaniu odwołania wszystkich imprez masowych powyżej 1000 osób, organizowanych w pomieszczeniach zamkniętych podjęta została w wyniku ustaleń po posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego pod przewodnictwem Premiera Mateusza Morawieckiego, podczas którego przeanalizowano sytuację epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2.

168 osób hospitalizowanych, 932 poddanych kwarantannie

W związku z nowym koronawirusem 168 osób zostało hospitalizowanych, 932 poddanych kwarantannie domowej, a 7122 objęto nadzorem sanepidu – podało w niedzielę po południu Ministerstwo Zdrowia.

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Objawia się ona najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem.

Podejrzewa się, że do zarażenia koronawirusem, który może wywoływać groźne dla życia zapalenie płuc, doszło w Chinach pod koniec 2019 r. na targu w Wuhan, stolicy prowincji Hubei.

Ponad 102 tys. zachorowań

Od 31 grudnia 2019 r. do 7 marca 2020 r. na całym świecie odnotowano 102 132 potwierdzonych przypadków zapalenia płuc spowodowanego nowym koronawirusem, w tym 3 488 zgonów (3,4 proc.) - poinformował Główny Inspektorat Sanitarny.

Choroba zakaźna COVID-19, wywołana przez koronawirusa SARS-CoV-2, pojawiła się w grudniu w mieście Wuhan w środkowych Chinach. Zakażenia odnotowano od tego czasu m.in. w Korei Południowej, Iranie, Iraku, Izraelu, Japonii, Tajlandii, Wietnamie, Singapurze, Tajwanie, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Australii.

