Koronawirus w Polsce. Ile jest obecnie zarażonych?

Według danych Ministerstwa Zdrowia, w niedzielę wieczorem, z powodu zarażenia koronawirusem w Polsce hospitalizowanych było 11 osób. Starszy mężczyzna przebywający w szpitalu we Wrocławiu jest w ciężkim stanie.

W niedzielę tuż po godzinie 20, resort zdrowia podał informację o trzech nowych przypadkach zarażenia koronawirusem, potwierdzonych pozytywnymi wynikami testów labolatoryjnych. Chorzy, to kobieta z województwa śląskiego i dwaj mężczyźni z woj. dolnośląskiego i mazowieckiego. Przebywają oni w szpitalach w Raciborzu, Wrocławiu i Warszawie.

Jak wynika z komunikatu MZ pacjentka to "osoba w sile wieku", która była na kwarantannie i trafiła z niej prosto do szpitala. Druga osoba to pacjent z Warszawy - jest osobą młodą, która wróciła w ostatnim czasie z Włoch.

Pacjent jest w ciężkim stanie

Pacjent z Wrocławia to osoba starsza, która mogła zachorować po kontakcie z osobą bliską, która jest obecnie hospitalizowana za granicą. Według informacji przekazanej przez rzeczniczkę Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu Urszulę Małecką, pacjent jest w ciężkim stanie.

Według Małeckiej, mężczyzna zaraził się od członków rodziny, którzy przyjechali do niego z USA. Bliscy pacjenta zostali objęci nadzorem służb medycznych.

Pierwszy przypadek zarażenia koronawirusem w kraju potwierdzono 4 marca. Pacjent, u którego go wykryto, jest hospitalizowany w Zielonej Górze. Przyjechał autokarem z Niemiec. Kolejne pięć potwierdzonych przypadków, o których poinformowano w miniony piątek i w sobotę to: dwoje pacjentów przebywających w szpitalu w Szczecinie (przyjechali w Włoch), jeden w szpitalu Wrocławiu (przyleciał z Wielkiej Brytanii) i dwoje pacjentów w szpitalu w Ostródzie (osoby te podróżowały autokarem z Niemiec razem z mężczyzną, u którego potwierdzono pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce). W niedzielę podano w sumie pięć nowych przypadków - po dwie osoby przebywają w Warszawie i Raciborzu, a jeden mężczyzna hospitalizowany jest we Wrocławiu.

Odwołanie wszystkich imprez masowych

Główny Inspektorat Sanitarny rekomenduje odwołanie wszystkich imprez masowych powyżej 1000 osób, organizowanych w pomieszczeniach zamkniętych. Z kolei LOT zawiesił do 12 marca br. włącznie wszystkie rejsy do Włoch.

Według danych resortu zdrowia z niedzieli rano w całym kraju hospitalizowanych jest 146 osób, 1 548 osób poddano kwarantannie domowej, a 6409 objęto nadzorem Sanepidu.

Choroba zakaźna COVID-19, wywołana przez koronawirusa SARS-CoV-2, pojawiła się w grudniu w mieście Wuhan w środkowych Chinach. Zakażenia odnotowano od tego czasu m.in. w Korei Południowej, Iranie, Iraku, Izraelu, Japonii, Tajlandii, Wietnamie, Singapurze, Tajwanie, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Australii.

Wirus przenosi się drogą kropelkową. Objawy zakażenia obejmują gorączkę, kaszel, duszności, ból mięśni, zmęczenie.

