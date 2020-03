Minister zdrowia: 16 potwierdzonych przypadków koronawirusa w Polsce [TRANSMISJA]

- Widzicie państwo, że te cyfry rosną i musimy w najbliższych dniach się przygotować, bo oczekujemy, że w Polsce ten przyrost w najbliższych dniach będzie bardzo szybki. To wynika z działania wirusa, że rozprzestrzenia się on wśród pacjentów - podkreślił minister.

Jak dodał, "we wszystkich krajach ten wzrost był bardzo gwałtowny w pierwszych dniach, gdy te dane przekraczały liczby dwucyfrowe, czyli powyżej 10 osób".

- Działamy przygotowując szpitale na przyjęcie większej liczby osób z zarażeniem koronawirusem. Działamy w zakresie liczby łóżek zakaźnych i gotowości szpitali do zwiększenie liczby łóżek, gotowości wojewodów do przekształcenia niektórych szpitali w szpitale jednoimienne, zakaźne, do zwiększenia bazy respiratorowej i łóżek intensywnych w szpitalach, gdzie są łóżka zakaźne bądź określeniu, które oddziały intensywne będą pełnić funkcje oddziałów leczących pacjentów z koronawirusem - poinformował Szumowski.

ZOBACZ: Trzy nowe przypadki zachorowań na koronawirusa w Raciborzu

- Wiemy z danych, że możliwość leczenia na łóżkach intensywnych jest kluczowa w zakresie pomocy chorym. Wiemy też, że respiratory i łóżka intensywne potrzebne są najbardziej osobom starszym, które są chore na wiele współistniejących chorób są tymi, gdzie stany są najcięższe - mówił minister. - Ogromny apel do wszystkich państwa o bardzo dużą wrażliwość w czasie kontaktów z osobami starszymi. Chrońmy je jeszcze bardziej. Apel też do osób starszych by w miarę możliwości ograniczyć aktywność w społeczeństwie - trzymać się z daleka od dużych zgromadzeń i miejsc, gdzie potencjalnie mogłoby dojść do zarażenia - dodał.

Pierwszy przypadek 4 marca

Do południa w poniedziałek potwierdzono w Polsce 15 przypadków zakażenia koronawirusem.



Pierwszy przypadek zarażenia koronawirusem w kraju potwierdzono 4 marca. Pacjent, u którego go wykryto, jest hospitalizowany w Zielonej Górze. Przyjechał autokarem z Niemiec.

ZOBACZ: Koronawirus. Najnowsze informacje z Polski i świata [RELACJA]



Kolejne pięć potwierdzonych przypadków, o których poinformowano w miniony piątek i w sobotę to: dwoje pacjentów przebywających w szpitalu w Szczecinie (przyjechali z Włoch), jeden w szpitalu we Wrocławiu (przyleciał z Wielkiej Brytanii) i dwoje pacjentów w szpitalu w Ostródzie (osoby te podróżowały autokarem z Niemiec razem z mężczyzną, u którego potwierdzono pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce).



W niedzielę podano w sumie pięć nowych przypadków - po dwie osoby przebywają w Warszawie i Raciborzu, a jeden mężczyzna hospitalizowany jest we Wrocławiu.



W poniedziałek rano poinformowano o pierwszym przypadku w Krakowie.



O kolejnych trzech osobach zarażonych w Raciborzu poinformowano w poniedziałek przed południem.

prz/ Polsat News, polsatnews.pl