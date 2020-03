Premier: wdrażamy kontrole sanitarne na granicy z Niemcami i Czechami

- Podejmujemy kroki zapobiegawcze, by przyrost zakażonych koronawirusem był jak najwolniejszy - wskazał premier Mateusz Morawiecki. Podał, że rozmawiał na ten temat m.in. z kanclerz Niemiec Angelą Merkel i innymi politykami UE.

Informując o podjętych działaniach Mateusz Morawiecki przekazał, że kontrole będą prowadzone nie tylko na przejściach granicznych, ale zostaną wdrożone również w pociągach, szczególnie w ruchu przygranicznym, a także w portach morskich.

"Wyłapywać te przypadki, które mogą oznaczać szybsze rozprzestrzenianie się wirusa"

- Kontrole (będą prowadzone) w transporcie autobusowym, autokarowym, busami powyżej 8 osób, tak żeby w maksymalny sposób - z jednej strony nie zakłócać płynności ruchu na granicy, ale z drugiej strony, żeby wyłapywać te przypadki, które mogą jednocześnie oznaczać szybsze rozprzestrzenianie się wirusa - wyjaśniał Mateusz Morawiecki.

Kontrole sanitarne w pociągach zostaną wdrożone w ciągu najbliższych dni. Najpierw mają się pojawić w składach InterCity, później w tych obsługujących ruch przygraniczny.

Premier zaapelował do organizatorów imprez masowych o ich odwoływanie. - Mocna rekomendacja do wojewodów, do organizatorów, aby odwoływali imprezy masowe - powiedział premier Morawiecki.

Szef rządu zauważył, że właśnie imprezy masowe przyczyniały się do szybszego rozprzestrzenianie się koronawirusa w Niemczech i we Włoszech.

Mateusz Morawiecki przyznał, że rząd przygotowuje się na szybki przyrost przypadków osób zakażonych koronawirusem.

"Podejmujemy kroki zapobiegawcze, prewencyjne"

- Podejmujemy kroki zapobiegawcze, prewencyjne, by przyrost osób zakażonych koronawirusem był jak najwolniejszy, by krzywa tego przyrostu była tak ukształtowana, aby nasz system, nasze szpitale, nasza służba zdrowia mogły zapewnić jak najbardziej właściwą opiekę - wyjaśniał szef rządu.

Do godz. 12 w poniedziałek w Polsce potwierdzono 16 przypadków zakażenia koronawiorusem:

Racibórz - 5 przypadków

Ostróda - 2 przypadki

Szczecin - 2 przypadki

Warszawa - 2 przypadki

Wrocław - 3 przypadki

Kraków - 1 przypadek

Zielona Góra - 1 przypadek

- Na pewno będziemy mieli dynamiczny przyrost zachorowań. Ważne jest, żeby przestrzegać decyzji administracyjnych, które już są lub będą wydawane. Potrzebna jest pewna mobilizacja i spokój - mówił w poniedziałek rano szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk.

Zaleca się odwołanie imprez masowych

Główny Inspektorat Sanitarny rekomenduje odwołanie wszystkich imprez masowych powyżej 1000 osób, organizowanych w pomieszczeniach zamkniętych. Z kolei LOT zawiesił do 12 marca włącznie wszystkie rejsy do Włoch.

Według danych resortu zdrowia z niedzieli rano w całym kraju hospitalizowanych jest 146 osób, 1 548 osób poddano kwarantannie domowej, a 6409 objęto nadzorem Sanepidu.

grz/luq/ polsatnews.pl