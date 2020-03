Prawie 3 mld zł na służbę zdrowia. Prezydent o szczegółach Funduszu Medycznego

Na briefingu prasowym prezydent poinformował, że roczna kwota przeznaczona na mający powstać Fundusz Medyczny wyniesie 2 mld 750 mln zł. Jak mówił, Fundusz ten ma być wsparciem równoległym do zasadniczego systemu finansowania ochrony zdrowia; ma służyć leczeniu pacjentów z chorobami onkologicznym, przede wszystkim dzieci, a także innych pacjentów z tzw. chorobami rzadkimi.

- To dodatkowy, kolejny element obok systemu zasadniczego, który będzie wspierał ochronę zdrowia w Polsce - w moim przekonaniu bardzo ważny, dlatego że dzięki niemu wzrost funduszy na ochronę zdrowia będzie już nie tylko - można powiedzieć - wielki, ale wręcz ogromny. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że w 2015 r. globalna kwota na ochronę zdrowia to było 77 mld zł, w tym roku mówimy, że przewidziane są 104 mld zł, ale jeżeli do tego dodamy jeszcze te prawie 3 mld zł tego dodatkowego Funduszu Medycznego, to mamy prawie 107 mld zł na walkę o zdrowie i życie Polaków - mówił prezydent.

"To działanie oczekiwane"

Ocenił, że to rozwiązanie, będzie dużym wsparciem dla systemu. - Nie mam co do tego wątpliwości, że takie działanie jest też działaniem oczekiwanym przez rodziców, których dzieci zapadły na choroby onkologiczne czy też choroby rzadkie - dodał.

Jak podkreślił, wielokrotnie mamy do czynienia z "rozpaczliwymi sytuacjami", w których organizowane są np. zbiórki publiczne na leczenie takich dzieci. - To właśnie między innymi w takich przypadkach Fundusz będzie interweniował - zapewnił prezydent.

10 procent na profilaktykę

Prezydent zapowiedział też, że 10 proc. pieniędzy z Funduszu ma być przeznaczonych na profilaktykę. Dodał, że jest wdzięczny Ministerstwu Zdrowia za uruchomienie badań profilaktycznych dotyczących chorób onkologicznych dla osób powyżej 40. roku życia.

- To jest bardzo ważne, bo jednym z największych problemów jest to, że pacjenci zgłaszają się u nas do lekarza za późno; zgłaszają się wtedy, kiedy choroba onkologiczna jest już rozwinięta i niejednokrotnie nie da się wtedy już po prostu pacjenta skutecznie wyleczyć - podkreślił.

- Natychmiast zaczynamy pracę w zespołach, mam nadzieję, że w przeciągu najbliższych tygodni będziemy w stanie przedłożyć Radzie Ministrów projekt. Z tego, co publicznie mówią prezydent i premier, głównym źródłem tego Funduszu będzie budżet państwa. To kwestia działań legislacyjnych (…) jak przesunąć pieniądze w budżecie, aby znalazły się środki na Fundusz - wyjaśnił z kolei minister zdrowia Łukasz Szumowski.

Po sobotnim spotkaniu z mieszkańcami Nysy prezydent Andrzej Duda zdradził dziennikarzom, na czym opiera się plan stworzenia Funduszu.

- Chodzi o to, żeby stworzyć specjalny Fundusz Medyczny, który będzie służył dzieciom, trudnym przypadkom, także i onkologii. 2 mld 750 mln zł rocznie po to właśnie, aby finansować te elementy - wyjaśnił.

Jak wyjaśnił, w tym roku ta kwota zabezpieczałaby jeszcze dodatkowo na wypadek wybuchu epidemii koronawirusa. - A generalnie byłaby przeznaczona na ochronę zdrowia dzieci, na leczenie trudnych przypadków, na onkologię, po to, żeby wzmocnić ochronę zdrowia w Polsce - dodał prezydent. "Rozmawialiśmy o pieniądzach, które zależą od rządu" Jak zaznaczył, utworzenie Funduszu zostało wstępnie zapowiedziane w piątek wieczorem, w czasie konferencji prasowej z premierem Mateuszem Morawieckim. Poinformował również, że wczoraj i dzisiaj rozmawiał z premierem na temat wzmocnienia ochrony zdrowia. - Trzeba było policzyć, jakie pieniądze są możliwe, dzisiaj pan premier mi potwierdził, że ta możliwa kwota to jest 2 mld 750 mln, czyli prawie 3 mld zł - dodał Andrzej Duda. ZOBACZ: "Gest prezydenta Dudy, to powtórzenie gestu poseł Lichockiej" - Rozmawialiśmy o pieniądzach, które zależą od rządu, ponieważ są to pieniądze z budżetu państwa - powiedział Duda, dopytywany o piątkowe spotkanie w Pałacu Prezydenckim m.in. z premierem Mateuszem Morawieckim. Jak napisał w sobotę na Twitterze rzecznik prasowy prezydenta Błażej Spychalski, z inicjatywy Andrzeja Dudy powstanie specjalny Fundusz Medyczny z budżetem niemal 3 mld zł rocznie. - Będą to dodatkowe środki przeznaczone na leczenie chorób onkologicznych, a także finansowanie leczenia dzieci dotkniętych chorobami onkologicznymi i chorobami rzadkimi - wyjaśnił Spychalski. "Ważny jest jeszcze ekstra dodatkowy komponent właśnie onkologiczny" Wątek Funduszu Medycznego poruszony został w piątek wieczorem podczas wspólnego briefingu prezydenta i premiera, podczas którego Andrzej Duda ogłosił, że podpisał nowelę przyznającą w 2020 r. rekompensatę w wysokości 1,95 mld zł dla TVP i Polskiego Radia. Opozycja proponowała, żeby środki te - zamiast na media publiczne - przeznaczyć na ochronę zdrowia, np. na onkologię. ZOBACZ: Prezydent: przekonujcie sąsiadów, by głosowali za mną Premier mówił podczas briefingu, że rząd w tym roku przeznaczy rekordową pulę na onkologię - ponad 11 mld złotych. Jednocześnie poinformował, że rozmawiał z prezydentem o Funduszu Medycznym. - Pan prezydent tutaj podkreśla, jak ważny jest jeszcze ekstra dodatkowy komponent właśnie onkologiczny - wyjaśnił Morawiecki. Dodał, że w najbliższym czasie będą podane szczegóły w tym zakresie. - Przy czym to jest fundusz, który przekracza te 11 mld zł, o których powiedziałem, żeby nie było tutaj żadnych niedomówień. A więc jeszcze dodatkowe środki będą również przeznaczone - zapowiedział szef rządu. Na Narodową Strategię Onkologiczną w najbliższych dziesięciu latach rząd ma przeznaczyć ponad 11 mld zł.

