Będą dodatkowe środki na służbę zdrowia. Blisko 3 mld zł

W piątkowym wieczornym briefingu w Pałacu Prezydenckim, podczas którego prezydent Andrzej Duda ogłosił, że podpisał nowelę ustawy o radiofonii i telewizji i ustawy abonamentowej przyznającą w 2020 r. rekompensatę w wysokości 1,95 mld zł dla TVP i Polskiego Radia, wziął także udział premier Mateusz Morawiecki, szef Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański oraz przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski.

Środki zabezpieczone na walkę z koronawirusem

Wzbudziło to ogromny sprzeciw opozycji, która żądała od prezydenta przekazania tych środków na onkologię. Podczas spotkania w Nysie prezydent zapowiedział przeznaczenie blisko 3 mld złotych na ochronę zdrowia w Polsce. Obecnie środki te są zabezpieczone na ewentualną walkę z koronawirusem.

- Mam nadzieję, że epidemii nie będzie i będzie można wykorzystać tę kwotę na ochronę zdrowia w Polsce, na onkologię, na inne potrzeby - mówił prezydent.

Dodał, że "to ogromna kwota, która wspomoże system".

- Już dziś te wydatki na ochronę zdrowia to 104 mld zł rocznie. W 2015 roku było to 77 mld. Będziemy potrzebowali pieniędzy, bo mamy Narodową Strategię Onkologiczną i będzie trzeba ją zrealizować. To wielkie zadanie na przyszłość. Te wydatki z roku na rok będą się zwiększały. Taki jest plan i będziemy go realizować - podkreślił prezydent.

Z dodatkowych środków, które otrzyma służba zdrowia, mają być m.in. finansowane programy i działania profilaktyczne na rzecz zapobiegania rozprzestrzeniania się chorób cywilizacyjnych i zakaźnych. Dofinansowany ma zostać również rozwój infrastruktury szpitalnej w Polsce.

ac/luq/ polsatnews.pl, Polsat News