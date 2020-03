"Polacy nie zapomną panu tego podpisu", "okazał się tchórzem". Kontrkandydaci Dudy o decyzji ws. TVP

Prezydent Andrzej Duda poinformował w piątek, że podpisał nowelę ustawy o radiofonii i telewizji i ustawy abonamentowej przyznającą w 2020 r. rekompensatę w wysokości 1,95 mld zł dla TVP i Polskiego Radia.

- 2 mld na kłamstwa TVP, a nie na onkologię - wstyd; panie prezydencie, stracił pan szansę, żeby oprzytomnieć; wiem jedno: tego podpisu Polacy panu nie zapomną - tak kandydatka KO na prezydenta Małgorzata Kidawa-Błońska oceniła decyzję Andrzeja Dudy o podpisaniu noweli ustawy abonamentowej.

Panie Prezydencie, stracił Pan szansę, żeby oprzytomnieć. Podpisuje Pan ustawy bez namysłu. Wiem jedno, tego podpisu Polacy Panu nie zapomną. 2 mld na kłamstwa TVP, a nie na onkologię - wstyd. — M. Kidawa-Błońska (@M_K_Blonska) March 6, 2020

"Przykre"

Po ogłoszeniu przez prezydenta decyzji kandydat ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz napisał na Twitterze: "Zostało kilka tygodni. Wytrzymamy. Żółta kartka 10 maja, czerwona 24 i żegnamy Andrzeja Dudę".

Zostało kilka tygodni. Wytrzymamy. Żółta kartka 10-ego maja, czerwona 24-ego i żegnamy @AndrzejDuda 👋



🙋🏻‍♂️#Kosiniak2020 — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) March 6, 2020

"Przykre. Andrzej Duda nawet w przededniu swojej porażki w wyborach nie był w stanie wybić się na samodzielność wobec PiS i musiał podpisać 2 mld na propagandę. Wszystko to, gdy mu spadają sondaże i gdy jego szef zaczyna straszyć wymianą go na lepszy model" - napisał inny kandydat na prezydenta, Szymon Hołownia, opatrując swój wpis na Twitterze tagiem #Dość Partyjniactwa.

Przykre. @AndrzejDuda nawet w przededniu swojej porażki w wyborach nie był w stanie wybić się na samodzielność wobec @pisorgpl i musiał podpisać 2 mld na propagandę. Wszystko to gdy mu spadają sondaże i gdy jego szef zaczyna straszyć wymianą go na lepszy model #DośćPartyjniactwa — Szymon Hołownia Oficjalny (@szymon_holownia) March 6, 2020

"Wystawia na szwank powagę państwa"

Do sprawy odniósł się także kandydat Konfederacji na prezydenta Krzysztof Bosak. "To co dzieje się wokół gigantycznych pieniędzy z budżetu dla TVP jest kuriozalne i wystawia na szwank powagę państwa" - ocenił. Zapowiedział, że w poniedziałek skieruje do NIK wniosek "o pilną kontrolę zarządzania finansami w TVP".

To co dzieje się wokół gigantycznych pieniędzy z budżetu dla TVP jest kuriozalne i wystawia na szwank powagę państwa. Niezależnie od dzisiejszej decyzji prezydenta @AndrzejDuda w poniedziałek skieruję do NIK wniosek o pilną kontrolę zarządzania finansami w TVP — Krzysztof Bosak 🇵🇱 (@krzysztofbosak) March 6, 2020

"Andrzej Duda zmarnował ostatnią szansę, by choć raz w całej kadencji podjąć decyzję niezależną, odpowiedzialną i odważną. Ostatnią szansę, by zadbać o Polki i Polaków. Okazał się tchórzem i zwykłym partyjnym funkcjonariuszem. Ten człowiek nie nadaje się na prezydenta" - napisał z kolei kandydat Lewicy, Robert Biedroń.

Andrzej Duda zmarnował ostatnią szansę by choć raz w całej kadencji podjąć decyzję niezależną, odpowiedzialną i odważną. Ostatnią szansę by zadbać o Polki i Polaków. Okazał się tchórzem i zwykłym partyjnym funkcjonariuszem. Ten człowiek nie nadaje się na prezydenta. — Robert Biedroń (@RobertBiedron) March 6, 2020

Komentarze opozycji

Decyzję prezydenta skomentowali również inni politycy.

- Jestem głęboko rozczarowany bezduszną decyzją prezydenta Andrzeja Dudy - tak marszałek Senatu Tomasz Grodzki. - Gdybyśmy dołożyli na walkę z nowotworami złośliwymi dodatkowe 2 mld zł, kilkanaście tysięcy osób można by uratować - dodał.

Czy prezydent zapomniał, że codziennie - dzień w dzień!!! umiera w Polsce prawie 300 osób na nowotwory złośliwe!? Ok 100 tys. rocznie! Gdybyśmy dołożyli na walkę z nimi dodatkowe 2mld zł, kilkanaście tysięcy osób można by uratować.Jestem głęboko rozczarowany bezduszną decyzją PAD — Tomasz Grodzki (@profGrodzki) March 6, 2020

Komentarz na Twitterze umieścił też Włodzimierz Czarzasty (Lewica), któy napisał "PAD podpisał. Oczywiste. Był nikim i został nikim. Nowość: odwołano lojalnego, robiącego każde świństwo dla PiS (prezesa TVP, Jacka) Kurskiego. Wniosek: jesteś lojalny a i tak cię sprzedamy. Finał: grupowa lojalność stopnieje i nie wybiorą Andrzeja Dudy na następną kadencję. A to dobra info dla Polski".

PAD podpisał. Oczywiste. Był nikim i został nikim. Nowość : odwołano lojalnego, robiącego każde świństwo dla PIS Kurskiego. Wniosek : jesteś lojalny a i tak cię sprzedamy. Finał : grupowa lojalność stopnieje i nie wybiorą A.Dudy na następną kadencję. A to dobra info dla Polski👍 — WłodzimierzCzarzasty 📚📖 #Lewica (@wlodekczarzasty) March 6, 2020

Wypowiedział się także lider PO Borys Budka. "Prezydent Duda stanął po stronie przemysłu pogardy, nienawiści i dzielenia Polaków. Zamiast 2 mld na onkologię, wybrał TVPiS. Wierzę, że już w maju Polacy rozliczą Andrzeja Dudę za tę wyjątkowo antyobywatelską decyzję. Wstyd" - napisał.

Prezydent #Duda stanął po stronie przemysłu pogardy, nienawiści i dzielenia Polaków. Zamiast #2mld na onkologię, wybrał #TVPiS. Wierzę, że już w maju Polacy rozliczą @AndrzejDuda za tę wyjątkowo antyobywatelską decyzję. Wstyd... — Borys Budka (@bbudka) March 6, 2020

Blisko 2 mld zł rekompensaty

Nowelizacja, której projekt przygotowali posłowie PiS, przewiduje wprowadzenie rekompensaty w wysokości 1,95 mld zł w 2020 r. dla TVP i Polskiego Radia w związku z utraconymi wpływami z opłat abonamentowych z tytułu zwolnień w 2020 r. oraz z uwzględnieniem niewypłaconych w latach 2018-2019 części rekompensaty. Środki te mają zostać podzielone między jednostki publicznej radiofonii i telewizji przez KRRiT z przeznaczeniem na realizowanie misji publicznej.

Posłowie PiS przekonywali, że rekompensata dla mediów publicznych musi być zapewniona, by mogły się one rozwijać; opozycja proponowała, żeby pieniądze te zostały przeznaczone na ochronę zdrowia, na przykład na leczenie onkologiczne.

