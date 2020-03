15 mln umrze, a gospodarka straci biliony dolarów. Oszacowano szkody wyrządzone przez koronawirusa

Światowy Produkt Krajowy Brutto może spaść o ponad 2 biliony dolarów. Łączna liczba zgonów ma przekroczyć 15 mln - wynika z badania Australian National University. I to wciąż nie najgorszy scenariusz. Tymczasem liczba potwierdzonych przypadków zarażeń zbliża się do granicy 100 tys. Z powodu koronawirusa zmarło już ponad 3 tys. osób.

Według nowych badań naukowców z australijskiej uczelni państwowej z siedzibą w Canberze, całkowita liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa może sięgnąć nawet 15 milionów. Wykazali, że w najgorszym przypadku może to być nawet 68 milionów zgonów, w tym setki tysięcy w samej Wielkiej Brytanii i USA.

Badacze ostrzegają, że "nawet powstrzymanie epidemii może znacząco wpłynąć na globalną gospodarkę w krótkim okresie".

230 tys. zgonów w USA

Twierdzą, że w przypadku "pandemii niższej klasy" miliony ludzi umrą w ciągu pierwszego roku od wybuchu epidemii, czyli grudnia 2019 r. Szacunki pokazują, że Indie i Chiny straciłyby miliony obywateli, a ponad 230 tys. osób zmarłoby w Stanach Zjednoczonych.

ZOBACZ: Aplikacją na smartfona wykryjesz osoby zainfekowane koronawirusem

Australijski uniwersytet zwraca uwagę, że badacze przeprowadzili "pierwszą szeroko zakrojoną globalną ocenę ekonomiczną skutków działania Covid-19, aby pomóc decydentom politycznym przygotować skoordynowaną reakcję na koszty ekonomiczne pandemii i ewolucji wirusa".

cama.crawford.anu.edu.au/The global macroeconomic impacts of COVID-19: Seven scenarios Tabela przedstawia szacowany wpływ koronawirusa na populację w przypadku siedmiu scenariuszy.

7 możliwych scenariuszy

W artykule wyróżniono siedem scenariuszy. Cztery z nich badają wpływ rozprzestrzeniania się Covid-19 na inne kraje poza Chinami, od niskiej do wysokiej dotkliwości. Siódmy scenariusz analizuje globalny wpływ, w którym łagodna pandemia "występuje co roku w nieskończoność".

Nawet w scenariuszu o "niskiej dotkliwości", szacowana strata dla globalnego PKB wynosi 2,4 biliony dolarów, przy ponad 15 milionach zgonów na świecie. Koszty mnożą się gwałtownie wraz ze wzrostem "poziomu dotkliwości", przy czym najwyższy potencjalny koszt globalnego PKB rośnie do 9 bilionów dolarów.

ZOBACZ: "Amnestia" z powodu koronawirusa. W Iranie 54 tys. więźniów tymczasowo wyjdzie na wolność

Autorzy wzywają do skoordynowanej reakcji politycznej na wirusa, a także do większych inwestycji w zdrowie publiczne we wszystkich krajach.

Badania oparte na poprzednich epidemiach

Badanie zostało przeprowadzone przez profesora Warwicka McKibbina i doktora Roshena Fernando. Model opiera się na obliczonym ekonomicznym wpływie SARS z lat 2002-2003 i pandemii grypy w 2006 r. na gospodarkę.

Zdaniem autorów, przygotowane przez nich dane dostarczają ważnych informacji o szeregu możliwych kosztów ekonomicznych choroby w 20 krajach i czterech regionach, w tym w OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju ) i Azji. Artykuł analizuje sześć sektorów gospodarki, w tym produkcję, energetykę i górnictwo.

ZOBACZ: Pierwszy przypadek koronawirusa w Watykanie

W scenariuszu o "wysokim stopniu dotkliwości" szacowana strata PKB w Australii w 2020 r. wynosi 103 mld USD, przy wielu ofiarach śmiertelnych.

W tym samym scenariuszu globalne perspektywy gospodarcze są tragiczne. Badacze wymieniają, że Chiny stracą 1,6 biliona dolarów, USA - 1,7 bln dolarów, Japonia - 549 miliardów dolarów, a Indie - 567 mld dolarów.

A gdyby udało się powstrzymać koronawirusa?



- Nasze scenariusze pokazują, że nawet powstrzymanie epidemii może znacząco wpłynąć na globalną gospodarkę w krótkim okresie - powiedział profesor McKibbin.

ZOBACZ: Koronawirus na świecie [RELACJA]

- W przypadku, gdy Covid-19 przekształci się w globalną pandemię, nasze wyniki sugerują, że koszt może szybko wzrosnąć - podkreśla.

Jego zdaniem, nawet w najlepszym scenariuszu o niskim stopniu dotkliwości skutki ekonomiczne będą ogromne, a kraje muszą współpracować, aby maksymalnie ograniczyć potencjalne szkody.

"Za późno na zamknięcie granic"

Badanie ma na celu zapewnienie decydentom wskazówek, jak najlepiej reagować na wpływ gospodarczy Covid-19. - Nasze badanie pokazuje możliwe koszty, których można uniknąć dzięki globalnym inwestycjom w zdrowie publiczne we wszystkich krajach - powiedział profesor McKibbin.

- Konieczne są znacznie większe inwestycje w zdrowie publiczne i rozwój, szczególnie w najbiedniejszych krajach. Wszystkie kraje muszą aktywnie w tym uczestniczyć. Jest już za późno na próby zamknięcia granic, kiedy choroba opanowała wiele innych krajów i wybuchła globalna pandemia - puentują naukowcy.

WIDEO - Chciał udowodnić, że Ziemia jest płaska. Zginął w rakiecie własnej roboty Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

msl/ polsatnews.pl