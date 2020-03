Koronawirus w Izraelu. Zamknięta bazylika w Betlejem, odwołane manewry wojskowe

- Poinformowaliśmy, że Bazylika Narodzenia Pańskiego będzie dzisiaj zamknięta o godz. 16 (czasu lokalnego) aż do odwołania - poinformował rzecznik palestyńskiego ministerstwa turystyki, cytowany przez AP. Wcześniej świątynia ma zostać zdezynfekowana.

Bazylika została zamknięta w ramach środków ostrożności po podejrzeniu nowych przypadków koronawirusa w tej części okupowanego przez Izrael Zachodniego Brzegu Jordanu.

- Spowoduje to ogromne szkody dla gospodarki - ocenił szef związku właścicieli hoteli w Betlejem, Elias al-Ardża, cytowany przez AP. - Mamy 3 tys. pracowników w sektorze turystycznym i wszyscy wrócą do domu - dodał.

"Bezpieczeństwo jest priorytetem"

- Szanujemy decyzję władz, gdyż bezpieczeństwo jest priorytetem - powiedziało natomiast zastrzegające anonimowość źródło kościelne. Wcześniej palestyński resort zdrowia zaapelował o zamknięcie kościołów, meczetów oraz hoteli z obawy przed rozprzestrzenieniem się wirusa.

Według portalu The Times of Israel lokalne ministerstwo zdrowia chce uniemożliwić turystom wjazd na Zachodni Brzeg.

Palestyńskie ministerstwo zdrowia wcześniej poinformowało o czterech domniemanych przypadkach koronawirusa, zidentyfikowanych w hotelu w regionie Betlejem, pierwszych na terytoriach palestyńskich.

Szef miejscowych służb zdrowia Imad Szehadeh powiedział AFP, że grupa greckich turystów odwiedziła hotel pod koniec lutego, a u dwóch wykryto później wirusa. Powiedział, że cztery podejrzane przypadki zostały zidentyfikowane wśród pracowników hotelu, a potwierdzenie tych danych spodziewane jest jeszcze w czwartek.

"The Jerusalem Post": Bennett postanowił zamknąć miasto

"The Jerusalem Post" poinformował w czwartek wieczorem, że izraelski minister obrony Naftali Bennett zadecydował o całkowitym zamknięciu miasta Betlejem. Zarówno Izraelczycy, jak i Palestyńczycy będą mieli zakaz wjazdu i wyjazdu z miasta.

Decyzja Bennetta o zamknięciu miasta została podjęta ze stwierdzeniem przypadków koronawirusa na obszarze Betlejem.

Zamknięcie miasta nastąpi w czwartek wieczorem i potrwa do odwołania.

