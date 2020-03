Do 197 wzrosła liczba zmarłych z powodu koronawirusa we Włoszech

Ze 148 do 197 wzrosła liczba osób, które zmarły z powodu koronawirusa we Włoszech. Liczba stwierdzonych przypadków zakażeń wynosi obecnie 4636, spośród nich 462 osoby są w stanie ciężkim. W ciągu ostatniej doby przybyło aż 778 przypadków zachorowań. Dotąd wyleczono 523 chorych.

Rząd Włoch przeznaczył 7,5 mld euro na stawienie czoła finansowym skutkom kryzysu związanego z koronawirusa w kraju. Premier Giuseppe Conte powiedział w czwartek na konferencji prasowej, że wsparcie to zostanie przekazane firmom i rodzinom.

- To kroki nadzwyczajne i pilne - tak decyzję tę wytłumaczył szef rządu. Fundusze zostaną przekazane firmom różnych branż, ponoszącym straty w rezultacie szerzenia się wirusa, a także rodzinom. Będzie to na przykład wsparcie w postaci bonów dla opiekunek dzieci, które pozostały w domu z powodu zamknięcia żłobków, przedszkoli i szkół do 15 marca.

Koronawirus COVID-19 zaatakował już w 96 krajach. Dokładne statystyki dotyczące liczby nowych zakażeń i ofiar śmiertelnych można śledzić na stornie worldometers.info.

Koronawirus nie zniknie latem jak grypa

Wiara w to, że koronawirus "po prostu zniknie latem tak jak grypa" jest "fałszywą nadzieją" - ocenił czołowy ekspert Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) ds. sytuacji nadzwyczajnych, dr Mike Ryan, podczas piątkowej konferencji prasowej w Genewie.

- Jak wiecie, w zeszłym miesiącu WHO organizowała spotkanie ponad 400 naukowców w celu ustalenia priorytetów badawczych, gdzie omówiono setki pomysłów, na podstawie których publikujemy dziś mapę drogową dla badań i rozwoju - poinformował dziennikarzy szef WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

- Francja i Republika Południowej Afryki już wskazały, że wykorzystają te protokoły do badań klinicznych i zachęcamy inne kraje do uczynienia tego samego - zaapelował.

Lista ponad 20 niezbędnych urządzeń medycznych

Wraz ze wzrostem liczby przypadków WHO zaleca, by wszystkie kraje ustanowiły powstrzymanie wirusa przed rozprzestrzenianiem się najważniejszym priorytetem. - Spowolnienie epidemii ratuje życie i daje czas na przygotowanie i badania - zaznaczył Tedros.

WHO opracowało listę ponad 20 niezbędnych urządzeń medycznych, których potrzeba do leczenia chorych, w tym respiratorów i systemów zaopatrzenia w tlen. Według szefa organizacji "dostęp do tlenu medycznego może być różnicą między życiem a śmiercią dla niektórych pacjentów, a w wielu krajach już go brakuje".

