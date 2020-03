W szpitalach odbędą się ćwiczenia na wypadek epidemii koronawirusa

W kraju nie ma potwierdzonego przypadku zachorowania na chorobę COVID-19 wywoływaną koronawirusem SARS-CoV-2. Według danych Ministerstwa Zdrowia przekazanych we wtorek wieczorem, w związku z koronawirusem w całej Polsce hospitalizowanych jest 68 osób. 316 osób poddano kwarantannie domowej, a 4459 zostało objętych nadzorem sanepidu.

Władze rządowe i samorządowe przygotowują się jednak na wypadek pojawienia się koronawirusa w Polsce. Rząd przygotował specustawę, którą poparła większość sił politycznych. W poniedziałek uchwalił ją Sejm, a w piątek pracować będą nad nią senatorowie.

"W Polsce jeszcze nie mamy wirusa, ale już zaczynamy ćwiczenia"

Na środę, na godz. 18 zwołany zostanie natomiast rządowy zespół zarządzania kryzysowego. Jak wyjaśniał na wtorkowej konferencji prasowej szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk, rząd wchodzi w tryb działania ustawy regulującej sytuacje kryzysowe.

- Odtąd ten zespół codziennie będzie się spotkał i to on będzie de facto koordynował w skali całej administracji państwowej, w skali całego państwa, wszystkie działania na rzecz przygotowań na nadejście wirusa do Polski – podkreślał szef KPRM.

Minister zdrowia Łukasz Szumowski zapowiedział z kolei, że wśród zaplanowanych działań jest przeprowadzenie ćwiczeń w wybranych szpitalach w kraju na wypadek epidemii koronawirusa. Decyzja ta, zaznaczył, została podjęta po prośbach dyrektorów placówek i po konsultacji z Narodowym Funduszem Zdrowia.

ZOBACZ: "To dziwna teologia". Prymas o słowach księdza, że koronawirus "to kara za homoseksualizm"

- W Polsce jeszcze nie mamy wirusa, ale już zaczynamy ćwiczenia. W każdym województwie będą wybrane jeden do dwóch szpitali, gdzie zostaną rozłożone polowe izby przyjęć, które będą służyły przyjmowaniu pacjentów, którzy są zainfekowani - tłumaczył Szumowski. Rząd chce, aby takie działania - zanim przyjdzie potrzeba do ich podjęcia - były już przećwiczone.

- Na dzień dzisiejszy są to działania wyprzedzające - wskazywał minister zdrowia.

Ćwiczenia odbędą się m.in. na Śląsku

Jedne z takich ćwiczeń odbędą się w środę na Śląsku - w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Częstochowie oraz Szpitalu Specjalistycznym w Chorzowie. Na Podkarpaciu natomiast strażacy i personel medyczny będą ćwiczyć w Wojewódzkim Szpitalu im. Ojca Pio w Przemyślu oraz przy Szpitalu Specjalistycznym im. E. Biernackiego w Mielcu. Działania mają być prowadzone w taki sposób, aby nie dezorganizować pracy placówek i aby nie utrudniać przyjmowania pacjentów.

ZOBACZ: Koronawirus ma potencjał, by spowodować pandemię - alarmuje WHO. "Nadeszła decydująca chwila"

Wśród podejmowanych działań mieści się zaopatrywanie w szpitali. Jak informował we wtorek resort zdrowia, Agencja Rezerw Materiałowych przekazała sprzęt ochrony osobistej m.in. do 65 szpitali z oddziałami zakaźnymi, które zgłosiły takie zapotrzebowanie. Sprzęt dotarł też na wszystkie lotniska, a w środę dotrze do stacji pogotowia, zespołów ratownictwa medycznego i wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych.

Choroba zakaźna COVID-19, wywołana przez koronawirusa SARS-CoV-2, pojawiła się w grudniu w Wuhanie w środkowych Chinach. W Europie to Włochy i Francja są krajami najbardziej dotkniętymi koronawirusem w Europie. W Polsce nie potwierdzono dotychczas przypadku tej choroby.

GIS nie zaleca podróżowania do Chin, Hongkongu, Włoch...

We wtorkowym komunikacie Główny Inspektorat Sanitarny poinformował, że od 31 grudnia 2019 r. do 3 marca br. na całym świecie zanotowano 90 tys. 663 potwierdzone przypadki COVID-19. Na chorobę wywoływaną nowym koronawirusem zmarły 3 tys. 124 osoby.

ZOBACZ: "Zachować dwumetrowy odstęp, nie witać się wylewnie". Zalecenia rządu dla Włochów

Zgony zanotowano w Chinach kontynentalnych (2 946), Iranie (66), Korei Południowej (34), we Włoszech (52), na pokładzie międzynarodowego przewoźnika (Japonia – 6), Tajwanie (1), Filipinach (1), Japonii (3), Francji (2), Australii (3), Tajlandii (1) i USA (6).

Z powodu zagrożenia epidemiologicznego GIS nie zaleca podróżowania do Chin, Hongkongu, Korei Południowej, do Włoch, Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu.

WIDEO - "Mniej cukru". Bortniczuk zaleca Czarzastemu zmianę diety Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ms/ PAP