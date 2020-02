Koronawirus ma potencjał, by spowodować pandemię - alarmuje WHO. "Nadeszła decydująca chwila"

- W epidemii koronawirusa nadeszła decydująca chwila - powiedział w czwartek dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Wezwał kraje do zdwojenia wysiłków na rzecz powstrzymania rozprzestrzeniania wirusa.

- Ten wirus ma potencjał do tego, żeby spowodować pandemię - ocenił Tedros. "To nie jest czas na strach. To czas na podjęcie działań w celu zapobiegania zakażeniom i ratowania życia - dodał szef WHO.

- Przez dwa ostatnie dni liczba nowych przypadków zakażenia koronawirusem w pozostałej części świata przekroczyła liczbę nowych przypadków w Chinach. W ciągu ostatnich 24 godzin siedem krajów po raz pierwszy zgłosiło wykrycie koronawirusa - powiedział Tedros.

"To nie grypa"

- Epidemie Covid-19 w Iranie, Włoszech i Korei Południowej pokazują, do czego zdolny jest koronawirus - stwierdził. Dodał, że "to nie grypa" i dzięki zastosowaniu odpowiednich środków rozprzestrzenianie wirusa może zostać zatrzymane.

Jak podała WHO, Chiny zgłosiły 78 630 przypadków zakażeń i 2747 zgonów. Poza tym krajem zanotowano 3474 przypadki w 44 krajach i 54 zgony.

