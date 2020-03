Koronawirus "poprawił" jakość powietrza w Chinach

Amerykańska Narodowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej NASA zamieściła w internecie zdjęcia satelitarne dokumentujące stan powietrza w chińskim mieście Wuhan w ciągu minionego roku. Zdaniem ekspertów NASA widać na nich, że 25 lutego 2019 roku poziom NO 2 znacząco przekraczał normę. Jednak rok później, mapa jest wolna od koloru pomarańczowego, co oznacza, że ilość dwutlenku azotu w powietrzu nie zagraża mieszkańcom.

ZOBACZ: Została w Wuhanie, bo nie mogła zabrać ze sobą psa. Prezydent zapowiedział pomoc

Dwutlenek azotu (NO 2 ) to gaz znajdujący się w powietrzu na obszarach, na których notowany jest ruch drogowy o dużym natężeniu oraz intensywna działalność zakładów przemysłowych. Według NASA spadek poziomu NO 2 jest skutkiem kwarantanny w związku z koronawirusem. Eksperci zaznaczają, że nawet po zakończeniu obchodów Chińskiego Nowego Roku, ruch samochodowy, a tym samym zanieczyszczenie powietrza, nie wzrosły.

ZOBACZ: Luwr zamknięty z powodu zagrożenia koronawirusem

Koronawirus, którego epidemia wybuchła pod koniec 2019 roku w prowincji Hubei, do tej pory rozprzestrzenił się na blisko 60 krajów. Wywołujący groźne dla życia zapalenie płuc patogen zabił już ponad 3 tys. osób.

Niektóre miasta, w tym także Wuhan, zostały poddane kwarantannie. Mieszkańcy nie wychodzą z domów, ulice opustoszały. Takie ograniczenia przełożyły się także na ruch samochodowy, który praktycznie zamarł.

WIDEO - Ćwiczyli na wieprzowych nóżkach. Mistrzostwa Polski w Szyciu Chirurgicznym Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ac/hlk/ polsatnews.pl