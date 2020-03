Koronawirus dotarł do Czech. Trzy przypadki

Dwie osoby znajdują się na oddziale chorób zakaźnych jednego ze szpitali w Pradze, trzecia jest w szpitalu w Uściu nad Łabą. Pobrane od tych pacjentów próbki zostaną przebadane przez laboratorium w Berlinie.

W obawie przed koronowirusem coraz więcej osób robi zapasy.

Czechs started to empty the shelves of supermarkets to stock up on essential supplies and food items, as they fear that the #coronavirus will reach the country soonhttps://t.co/a42ANVt6P1#CzechRepublic pic.twitter.com/6fRZ0rva1B