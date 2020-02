"Jak ktoś pije dużo wysokosłodzonych napojów, staje się klientem służby zdrowia, za którą płacimy"

Sejm debatował w środę nad opłatą od słodzonych napojów i od alkoholu o objętości do 300 ml - tzw. małpek.

Zgodnie z projektem, przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na podstawie zezwolenia będą zobowiązani do wniesienia opłaty związanej ze sprzedażą napojów alkoholowych o objętości nieprzekraczającej 300 ml. Ma to być 25 zł od litra stuprocentowego alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml. Przykładowo oznacza to 1 zł od 100 ml małpki wódki 40-proc., 2 zł od 200 ml małpki wódki 40-proc. i 88 gr od 250 ml małpki wina 14-proc.

Pieniądze trafią na profilaktykę

Pieniądze z opłaty mają trafić w połowie do gmin i w połowie do NFZ na edukację, profilaktykę i świadczenia z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. Opłata będzie pobierana przy sprzedaży do sklepu (dotyczy alkoholu przeznaczonego do spożycia poza punktem sprzedaży).

Projekt zakłada też wprowadzenie opłaty od napojów słodzonych, podzielonej na część stałą i zmienną. Opłata stała to 50 gr za litr napoju z dodatkiem cukru lub substancji słodzącej, dodatek 10 gr za litr napoju z dodatkiem substancji aktywnej (kofeina lub tauryna), opłata zmienna to 5 gr za każdy gram cukru powyżej 5 gram/100 ml - w przeliczeniu na litr napoju.

ZOBACZ: Rząd przyjął projekt o opłatach od "małpek" i napojów słodzonych. Są modyfikacje

"Byłem porażony"

Schreiber we wtorkowym "Graffiti" zaznaczył, że "był porażony", gdy dowiedział się, że dziennie sprzedawanych jest od 1,5 do 2 mln "małpek".

- Cena wzrośnie też w napojach słodzonych niemających 20 procent zawartości soku - dodał.

"Nakłady na służbę zdrowia są najwyższe w historii"

Sejmowa komisja kultury i środków przekazu chce odrzucenia nowelizacji zakładającej przyznanie 1,95 mld zł rekompensaty dla Telewizji Polskiej i Polskiego Radia.

- Opozycja chciałaby, aby te pieniądze przeznaczone zostały na onkologię - mówił prowadzący program Piotr Witwicki.

- Za naszych rządów przekroczyliśmy 100 mld zł wydawanych na służbę zdrowia. Nakłady są najwyższe w historii. Mówimy o rekompensacie dla TVP z powodu niepłaconego abonamentu - wyjaśnił minister.

Dodał, że w tej sprawie "można sobie wyobrazić wersję drugą, czyli próbę radykalnego ściągania, często z ludzi biednych, niezapłaconych składek za abonament".

ZOBACZ: CBA opublikowało materiały ze śledztwa dotyczącego "willi Kwaśniewskich"

"Dają do myślenia"

W rozmowie poruszono również temat willi Kwaśniewskich i odtajnionych przez CBA dokumentów.

- Nie znam wszystkich materiałów, ale dają one do myślenia. Jeśli to wszystko nie miałoby podstaw, to dlaczego w Sejmie zdominowanym przez PO-PSL w 2014 roku, gdy chciano uchylać immunitet Mariuszowi Kamińskiemu, wówczas po utajnionym posiedzeniu informacjach, które Kamiński przedstawił, posłowie PO i PSL głosowali przeciwko uchyleniu immunitetu? - pytał Schreiber.

Dotychczasowe odcinki "Graffiti" można obejrzeć w zakładce "Programy".

WIDEO - Dzięki niemu nie doszło do tragedii. PKP nagrodziło ochroniarza Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ac/ Polsat News, polsatnews.pl, PAP