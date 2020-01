Greta Thunberg zarejestruje swoje nazwisko jako znak towarowy

"Niestety wciąż są ludzie, którzy próbują się pode mnie podszywać lub fałszywie twierdzą, że »reprezentują« mnie w celu komunikowania się z powszechnie znanymi ludźmi, politykami, mediami, artystami itp." - napisała Thunberg w swoim oświadczeniu.

Aktywistka apeluje do internautów

Thunberg wystosowała także apel do internautów.

"Pamiętaj, że tak się dzieje i bądź wyjątkowo podejrzliwy, jeśli skontaktuję się z Tobą »ja« lub ktoś, kto twierdzi, że »reprezentuje« mnie" - zaznaczyła młoda aktywistka.

Dodatkowo nastolatka przeprosiła każdego, kto został wprowadzony w błąd przez osoby podszywające się pod nią.

Koniec działań bez zgody

Szwedka podkreśliła, że zarówno jej nazwisko jak i nazwa ruchu "Piątki dla przyszłości" są ciągle używane w celach komercyjnych. "Bez jakiejkolwiek zgody" - dodała. Dzieje się tak np. w branży marketingowej oraz w przypadku ludzi, którzy zbierają pieniądze w jej imieniu.

Takie działania skłoniły Thunberg do zarejestrowania nazwy oraz nazwiska jako znaków towarowych. To posunięcie ma pomóc podejmować działania przeciw oszustom.

Jak się okazało, jest wiele osób oraz korporacji, które podszywają się pod Thunberg lub twierdzą, że reprezentują jej interesy.

"Piątki dla Przyszłości to założony przeze mnie globalny ruch" - podkreśliła. I dodała, że należy do każdego, kto jest jego częścią, a w szczególności do młodych osób. Dlatego, jak twierdzi młoda aktywistka, nie może być on wykorzystywany przez osoby podszywające się pod związane z nią inicjatywy "do celów osobistych lub komercyjnych" - napisała.

Fundacja dla zdrowia psychicznego

Dodatkowo, aktywistka chce również, aby hasło "Skolstrejk for klimatet" ("Strajk szkolny dla klimatu"), które towarzyszyło jej podczas strajku przed szwedzkim parlamentem, również zostało zastrzeżone.

Thunberg podzieliła się też ze swoimi obserwatorami informacją, że wspólnie z rodziną założyła fundację o charakterze non-profit. Wiadomo, że została już zarejestrowana, ale na jej działania trzeba będzie jeszcze poczekać.

"Celem fundacji będzie promowanie równowagi ekologicznej, klimatycznej i społecznej, a także zdrowia psychicznego” – zdradziła Thunberg.

ms/hlk/ theguardian.com