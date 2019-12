Ojciec Grety Thunberg: ona naprawdę chce wrócić do szkoły

To "zły pomysł", by Greta była na linii frontu w walce ze zmianami klimatycznymi - uważa ojciec 16-latki. Thunberg dodał, że Greta "naprawdę chce wrócić do szkoły". W grudniu informowano, że do szwedzkich służb socjalnych napłynęły donosy o możliwości wykorzystywania 16-latki przez jej rodziców celebrytów.