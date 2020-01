"Praktycznie nic nie zrobiono dla klimatu". Greta Thunberg w Davos

W panelu wzięli udział: Salvador Gómez-Colón, który zbierał pieniądze po huraganie María, który zniszczył jego rodzinne Portoryko w 2017 roku, Natasha Mwansa z Zambii, która prowadzi kampanię na rzecz praw dziewcząt i kobiet, Autumn Peltier, główny komisarz ds. Wody dla narodu tubylczego Anishinabek w Kanadzie oraz szwedzka aktywistka na rzecz klimatu Greta Thunberg.

Sesję moderował Edward Felsenthal, redaktor naczelny magazynu TIME.

"Emisje CO2 nie zmniejszyły się"

- Klimat i środowisko to dziś gorący temat", ale "w praktyce nic nie zostało zrobione, (...) emisje CO2 nie zmniejszyły się - ogłosiła przed otwarciem Światowego Forum Gospodarczego w Szwajcarii.

This week I’m attending the World Economic Forum in Davos with many other young inspiring activists! Today I will make 2 speeches. One at 08:30 and the main one at 13:00. #WEF2020 #Davos pic.twitter.com/0DN0lRbskj

ZOBACZ: Czy Greta Thunberg nie musi chodzić do szkoły? Mamy odpowiedź szwedzkiego ministerstwa edukacji

- Nie jestem osobą, która może narzekać na to, że nie jest wysłuchiwana - powiedziała, wywołując śmiech publiczności podczas sesji panelowej zatytułowanej "Tworzenie zrównoważonej ścieżki w kierunku wspólnej przyszłości". Dodała jednak, że "głos młodych ludzi nie jest, a powinien być w centrum rozmowy" o klimacie.

Greta Thunberg breaks from panel question to read data on climate change: "I know you don't want to talk about this. But I assure you, I will continue to repeat these numbers until you do." #Davos2020 pic.twitter.com/nYkvop50sc