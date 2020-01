Podejrzenie koronawirusa w Łodzi. Wojewoda uspokaja

W Łodzi zebrał się sztab kryzysowy po informacjach o podejrzeniu zakażenia koronawirusem u Amerykanki, która po podróży do Azji od kilku dni przebywała w jednym z łódzkich hoteli. We wtorek wieczorem trafiła do szpitala. - Jest bardzo niskie prawdopodobieństwo zachorowania akurat na tego wirusa w przypadku tej prani - poinformowała rzeczniczka wojewody łódzkiego.

Kobieta 25 stycznia przyjechała do Łodzi. Do 17 stycznia przebywała w Chinach, skąd poleciała do Indii, a stamtąd przez Dubaj do Polski. Od czterech dni mieszkała w jednym z łódzkich hoteli. We wtorek wieczorem zaczęła uskarżać się na podwyższoną temperaturę i objawy przypominające grypę.

- Objawy są bardzo charakterystyczne dla tego wirusa, przede wszystkim bardzo wysoka gorączka. W przypadku tej kobiety takich objawów nie ma. Ze względu na wywiad i fakt odbytych podróży pani została objęta nadzorem epidemiologicznym, ale nic nie wskazuje, żeby to był ten typ wirusa - tłumaczyła rzeczniczka.

Pasażerowie zgłosili się do lekarzy



Według nieoficjalnych informacji reporterki Polsat News Ewy Żarskiej, kobieta w Chinach miała przebywać w towarzystwie osób, które były wcześniej w prowincji, w której było najwięcej zakażeń koronawirusem. Na pokładzie samolotu, którym leciała do Polski także byli pasażerowie z Chin.

- Te osoby miały się już zgłosić do służb sanitarnych w swoich miastach i są pod kontrolą - mówiła Żarska.

ZOBACZ: W. Brytania: MSZ ostrzega przed podróżami do Chin



Kobieta była transportowana karetką ze specjalnymi zabezpieczeniami. Trafiła na oddział zakaźny szpitala im. Władysława Biegańskiego w Łodzi. Hotel, w którym przebywała, miał zostać objęty kwarantanną. Jego przedstawiciele także biorą udział w posiedzeniu sztabu kryzysowego.



Wyniki badań kobiety mają być znane w ciągu 10-12 godzin od momentu przyjęcia Amerykanki na oddział, czyli ok. 10:00 w środę.

Systematyczny rozwój epidemii



Według najnowszych danych wirus zabił w Chinach już 132 osoby, a zarażenie potwierdzono u ponad 6 tys. innych. Ponad tysiąc z nich określono jako przypadki ciężkie. Epidemia wybuchła przed kilkoma tygodniami w chińskim mieście Wuhan.

ZOBACZ: Kolejne przypadki koronawirusa w Europie



Zakażenia odnotowano również w innych krajach, ale dotychczas nie pojawiły się doniesienia o zgonach poza Chinami kontynentalnymi. Przypadki zakażeń odnotowano już także w Europie. We Francji potwierdzono we wtorek czwarty przypadek zakażenia. W Niemczech również zarejestrowano cztery przypadki.

WIDEO - Atak nożownika na burmistrza Łeby. "Pękł nadmuchany nienawiścią balon" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

prz/hlk/ Polsat News