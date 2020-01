Chiny: w obawie przed koronawirusem kolejne kraje ewakuują swoich obywateli

Amerykański samolot, który we wtorek zabrał obywateli USA z Wuhan, ma w środę wylądować w Anchorage na Alasce, gdzie wszyscy pasażerowie przejdą szczegółowe badania. Szpitale są przygotowane na przyjęcie pacjentów na oddziałach zakaźnych, jeśli konieczna będzie kwarantanna. Dopiero potem samolot poleci do Ontario w Kalifornii.

Samoloty do Chin w celu przeprowadzenia ewakuacji wyślą też Francja, Korea Południowa i Mongolia. Poinformowały o tym we wtorek rządy tych krajów.

Do Japonii chciało wrócić 650 obywateli

Władze Japonii, które wysłały samolot po japońskich pracowników, z których większość mieszkała przy feralnym targu ryb i owoców morza, gdzie wybuchła epidemia, zapowiedziały wysłanie w najbliższych godzinach kolejnych samolotów czarterowych po swych obywateli.

Rzecznik japońskiego rządu podał, że wolę powrotu do Japonii wyraziło 650 obywateli japońskich przebywających w Wuhan oraz w innych miejscowościach prowincji Hebei.

Cztery osoby w pierwszym samolocie z Wuhan - 50-letnia kobieta i 3 mężczyzn w wieku od 30 do 50 lat - zdradzały symptomy zakażenia: kasłały, miały gorączkę i bóle stawów. Prosto z lotniska przewieziono je do szpitala. Władze medyczne w Tokio nie potwierdziły, czy rzeczywiście osoby te zakaziły się koronawirusem.

Podały jednocześnie, że z początkiem stycznia doszło do zakażenia koronawirusem w Japonii. 60-letni kierowca autobusu, który w dniach od 8 do 16 stycznia woził chińskich turystów z Tokio do Osaki, nigdy nie był w Chinach, a zakaził się wirusem od któregoś ze 104 pasażerów. Ogółem w Japonii odnotowano dotąd 7 przypadków zakażenia, ale tylko w tym jednym wypadku zakażenie było transmitowane od człowieka do człowieka.

