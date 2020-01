W. Brytania: MSZ ostrzega przed podróżami do Chin

"W związku z rosnącymi ograniczeniami w podróżowaniu oraz z sytuacją w sferze zdrowia publicznego, odradzamy teraz wszystkie podróże do Chin, o ile nie są niezbędne" - napisał w wydanym oświadczeniu szef brytyjskiej dyplomacji Dominic Raab. W komunikacie ministerstwa sprecyzowano, że zalecenie nie dotyczy dwóch specjalnych regionów autonomicznych ChRL - Hongkongu i Makau.

MSZ już wcześniej zaleciło powstrzymanie się przed podróżami do prowincji Hubei, gdzie wybuchła epidemia koronawirusa, jest najwięcej zachorowań i wywołanych nimi zgonów. Przebywającym w tym regionie Brytyjczykom zasugerowano jak najszybsze jego opuszczenie, o ile mają taką możliwość.

