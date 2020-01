Kolejne przypadki koronawirusa w Europie

We Francji potwierdzono we wtorek czwarty przypadek zakażenia nowym koronawirusem, którego epidemia wybuchła przed kilkoma tygodniami w chińskim mieście Wuhan. W Niemczech zarejestrowano kolejne trzy przypadki.

Prof. Jerome Salomon, który kieruje francuską Agencją Zdrowia Publicznego, poinformował na konferencji prasowej, że chiński turysta cierpi na ciężki przypadek wirusa. Przebywa obecnie na intensywnej terapii w paryskim szpitalu, jest podłączony do respiratora i potrzebuje stałej opieki. Dodał, że około 80-letni pacjent pochodzi z prowincji Hubei, gdzie wirus szybko się rozprzestrzenia.

Pierwsze przypadki zakażenia w Europie

Francja jest pierwszym krajem w Europie, w którym odnotowano do tej pory cztery przypadki zakażenia koronawirusem. Pojawił się on również w Niemczech.

Francuskie władze szukają osób, które miały kontakt z chińskim turystą po jego przybyciu do kraju.

Salomon poinformował też, że władze nasilają również poszukiwania osób, które niedawno przybyły do Francji z regionu Wuhan.

Francuska minister zdrowia Agnes Buzyn powiedziała w piątek, że pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem zdiagnozowano u pochodzącego z Chin 48-letniego mieszkańca Bordeaux, który niedawno ze względów zawodowych był w Wuhan i w środę wrócił do Francji.

Drugi pacjent również podróżował do Chin, ale nie podano na jego temat żadnych dodatkowych informacji poza tym, że jest on leczony w izolacji w paryskim szpitalu.

Trzeci z kolei pacjent jest też leczony w szpitalu w Paryżu. Prawdopodobnie jest to krewny jednej z dwóch osób, u której wcześniej stwierdzono koronawirusa.

Według Solomona stan trójki chorych - dwóch mężczyzn w wieku 48 i 31 lat oraz 30-letniej kobiety - nie budzi "większego zaniepokojenia".

Chiny zgodziły się na "jak najszybsze" przyjęcie międzynarodowych ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), aby pomogli w zbadaniu nowego koronawirusa i opracowaniu globalnej odpowiedzi na epidemię - poinformował we wtorek ten organ ONZ.

Koronawirus w Niemczech

Ministerstwo zdrowia w regionalnym rządzie Bawarii poinformowało we wtorek wieczorem, że zakażenie koronawirusem stwierdzono u kolejnych trzech osób z najbliższego otoczenia pierwszego pacjenta. Tym samym liczba osób zakażonych w tym landzie wzrosła do czterech.

Trzy kolejne przypadki #koronawirus potwierdzone w Bawarii. Wszystkie osoby pracują w firmie, w której stwierdzono pierwszy przypadek. @PolsatNewsPL — Tomasz S. Lejman (@TomaszLejman) January 28, 2020

Pierwszy w Niemczech przypadek koronawirusa wykryto u 33-latka z okolic miasta Landsberg am Lech. Mężczyzna jest pracownikiem firmy Webasto. Zaraził się na szkoleniu, które prowadziła jego koleżanka z Szanghaju. Z pierwszym niemieckim chorym miało kontakt około 40 osób - poinformowała we wtorek minister zdrowia Bawarii Melanie Huml.

Jak ustalił monachijski dziennik "Merkur" Chinka, od której zaraził się 33-latek, w Niemczech nie miała jeszcze objawów choroby. Pojawiły się dopiero podczas podróży powrotnej na pokładzie samolotu do Chin 23 stycznia. Kierownictwo Webasto pozostawiło pracownikom decyzję, czy do końca tego tygodnia chcą pracować w biurze, czy z domów. Odwołało też delegacje do Państwa Środka na najbliższe dwa tygodnie.

Przedsiębiorstwo zatrudnia w 50 filiach na całym świecie ponad 13 tys. osób. W Chinach posiada 12 zakładów, w tym dwa w mieście Wuhan, z którego zaczęła rozprzestrzeniać się epidemia koronawirusa.

Zarażeni w Chinach

W oświadczeniu wydanym po dwudniowej wizycie w Chinach dyrektora generalnego WHO Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa, który spotkał się z prezydentem Xi Jinpingiem, a także ministrami zdrowia i spraw zagranicznych, napisano, że pilnie potrzebne było lepsze zrozumienie zdolności wirusa do rozprzestrzeniania się między ludźmi. Oświadczenie nie zawierało odniesienia do ewakuacji cudzoziemców z Chin.

W Chinach do tej pory zanotowano 106 ofiar śmiertelnych koronawirusa, zakażenie potwierdzono u ponad 4,5 tys., z czego 976 przypadków określono jako ciężkie.

emi/luq/ PAP