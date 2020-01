Jak podróżować w czasie epidemii koronawirusa. Główny Inspektorat Sanitarny wydał zalecenia

"Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem lub dezynfekować je środkiem na bazie alkoholu" - Główny Inspektorat Sanitarny wydał zalecenia dla podróżujących w związku za grożeniem koronawirusem z Chin. Zarazek 2019-nCoV jest wirusem osłonkowym, podatnym na działanie wszystkich substancji, które rozpuszczają tłuszcze. Usuwa go mydło i środki na bazie alkoholu.

Wszyscy podróżni, którzy przelecą samolotem do Polski z obszarów wysokiego ryzyka występowania wirusa 2019-nCoV dostaną na lotnisku Kartę Lokalizacyjną Pasażera. Trzeba w niej podać miejsce pobytu i kontakt - na przykład numer telefonu komórkowego. Pomoże to w dotarciu do osób, które podróżowały danym samolotem, gdyby potwierdziło się, że któryś z pasażerów był zarażony wirusem.

Weryfikacja na pokładzie

Jeszcze w samolocie, zaraz po wylądowaniu, nastąpi pierwsza weryfikacja pasażerów i sprawdzenie, czy podróżny ma objawy choroby. Niepokojące symptomy to m.in. podwyższona temperatura ciała, kaszel, które przypominają powszechnie występujące objawy infekcji dróg oddechowych.

Jeżeli pasażer ma takie objawy wskazujące na infekcję i na dodatek podróżuje z obszaru wysokiego ryzyka zakażenia koronawirusem 2019-nCoV, to zostanie skontaktowany z lotniskową służbą zdrowia.

Okres wylęgania wirusa może trwać do 14 dni, a najczęściej choroba rozwija się w ciągu 5-6 dni. W tym czasie podróżujący z obszarów wysokiego ryzyka powinien obserwować stan swojego zdrowia.

Uwaga na podejrzane objawy

Jeżeli pojawią się objawy, wśród których będą np.: gorączka powyżej 38 st. Celsjusza, kaszel, duszność i trudności z oddychaniem, to podróżny powinien skontaktować się z lekarzem, który powie, co zrobić dalej.

Główny Inspektorat Sanitarny poinformował także, że "Według aktualnej wiedzy nie ma ryzyka zakażenia się wirusem poprzez towary zamawiane z Chin".

W uniknięciu zakażenia mogą pomóc maseczki zakładane na twarz. Z kolei podczas podróży należy dbać o czystość rąk. Należy je myć według zaleceń, co najmniej przez pół minuty.

Jak umyć ręce, aby uniknąć zarażenia koronawirusem? Zobacz wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego:

Główny Inspektor Sanitarny Siedem kroków do uniknięcia zakażenia koronawirusem przez brudne ręce.

