Ważny komunikat LOT dla pasażerów. Chodzi o loty do Chin

Pasażerowie PLL LOT podróżujący do Pekinu mogą zmienić termin rejsu, czy też ubiegać się o zwrot kosztów biletu - poinformował we wtorek p.o. rzecznika spółki Michał Czernicki. Chodzi o bilety zakupione przed 27 stycznia br. z terminem podróży od 22 stycznia do końca lutego 2020 r.