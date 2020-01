Johnson podpisał porozumienie z UE ws. brexitu

Brytyjski premier Boris Johnson podpisał w piątek uzgodnione w październiku porozumienie z UE o warunkach wystąpienia z niej Wielkiej Brytanii. Wcześniej to samo zrobili przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von det Leyen i szef Rady Europejskiej Charles Michel.

Today I signed the UK Withdrawal Agreement for the EU together with @vonderleyen Things will inevitably change but our friendship will remain. We start a new chapter as partners and allies. Hâte d’écrire ensemble cette nouvelle page. pic.twitter.com/a7zmGeBwZS

Po stronie brytyjskiej warunkiem podpisania porozumienia przez premiera było wejście w życie ustawy, która daje prawnie obowiązującą moc politycznym uzgodnieniom zawartym w umowie z UE. Ustawa o porozumieniu ws. wyjścia z UE uzyskała w czwartek po południu aprobatę królowej Elżbiety II, co oznaczało jej wejście w życie.

ZOBACZ: Jest decyzja królowej Elżbiety II w sprawie brexitu

Today I have signed the Withdrawal Agreement for the UK to leave the EU on January 31st, honouring the democratic mandate of the British people.



This signature heralds a new chapter in our nation’s history. pic.twitter.com/IaGTeeL2is