Jest decyzja królowej Elżbiety II w sprawie brexitu

Wielka Brytania ma w uporządkowany sposób wystąpić z Unii Europejskiej 31 stycznia. Następnie rozpocznie się 11-miesięczny okres przejściowy, w którym powinny odbyć się negocjacje w sprawie przyszłych relacji handlowych między Zjednoczonym Królestwem a UE.

Her Majesty the Queen has now granted #RoyalAssent to the #BrexitBill which therefore becomes the #BrexitAct. Enshrined in law, this enables the UK to leave the EU on 31st Jan. pic.twitter.com/hzv2o2bMfr