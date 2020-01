Rosja oskarża Armię Krajową o zabijanie Żydów i Ukraińców. Mamy odpowiedź MSZ

- To kolejny przejaw kampanii zakłamywania historii przez Rosję, manipulowania prawdą historyczną - powiedział wiceszef MSZ Paweł Jabłoński, odnosząc się do odtajnionych przez Kreml dokumentów, które mają być dowodem na to, iż oddziały Armii Krajowej unicestwiały Ukraińców i Żydów.

Ministerstwo obrony Rosji poinformowało o publikacji odtajnionych dokumentów dotyczących m.in. wkroczenia Armii Czerwonej do Warszawy 17 stycznia 1945 r. Resort podkreślił, że publikacja dokumentów to "kontynuacja działalności mającej na celu ochronę prawdy historycznej".

ZOBACZ: Rosja odtajniła dokumenty. "Oddziały Armii Krajowej unicestwiły Ukraińców i Żydów"

Rosyjskie ministerstwo oskarżyło Polskie Podziemie o wymordowanie Żydów i Ukraińców w 1945 roku. "Dokumenty te świadczą o tym, że oddziały Armii Krajowej unicestwiły Ukraińców i Żydów w Warszawie" - napisano w oświadczeniu resortu zamieszczonym na Facebooku.

Odpowiedź Polski

- To kolejny przejaw kampanii zakłamywania historii prze Rosję, manipulowania prawdą historyczną. Oczywiście będziemy na to wszystko konsekwentnie reagowali, przypominali światu jaka była prawda, jaką rolę odgrywała Rosja sowiecka w II wojnie światowej - przekazał wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński w rozmowie z Polsat News.

Dodał, że dotychczasowe takie próby Rosji spotkały się ze zdecydowaną reakcją świata zachodniego i sądzi, że tak będzie również tym razem.

ZOBACZ: Rząd Rosji podał się do dymisji. Putin zaproponował kandydata na nowego premiera

Na uwagę reportera, Piotra Witkowskiego, że szef rosyjskiej dyplomacji Sergiej Ławrow oczekuje, iż strona polska odniesie się do opublikowanych dokumentów, Jabłoński odparł, że "polska dyplomacje będzie odnosiła się do wszystkiego, co Rosja w tym zakresie robi".

- Próby zakłamywania historii są obliczone na to, by inne kraje, opinia publiczna na całym świecie uwierzyła z opowieść rosyjską, dlatego będziemy reagowali. Nadal będziemy przypominali fakty, które nie są dla Rosji zbyt dobre, stąd jej próby manipulowania historią - ocenił.

Wideo: "przejaw kampanii zakłamywania historii" - MSZ o odtajnionych dokumentach przez Rosję

Ławrow mówił w piątek również o tym, iż Rosja wie o namawianiu przed Polskę przedstawicieli krajów zachodnich, by na uroczystościach w Izraelu 23 stycznia przedstawiali w wystąpieniach polski punkt widzenia, uznając, że to "metody zupełnie nieprzyzwoite, biorąc pod uwagę wydarzenie".

ZOBACZ: Ławrow: Polska namawia Zachód, by w Izraelu przedstawiał polski punkt widzenia

- Nie musimy specjalnie nakłaniać nikogo do tego, by mówić prawdę. Zdecydowana większość państw wie, jaka jest prawda o II wojnie światowej i jaką rolę odgrywała w niej Polska. Wie, o tym że Polska była ofiarą wspólnej, sojuszniczej agresji między hitlerowskimi Niemcami i sowiecką Rosją. Oczywiście Putin stara się namawiać świat, by o tym zapomniano Polska dyplomacja działa bardzo aktywnie, przypominając fakty - powiedział Jabłoński.

WIDEO - Potrącenie w Krapkowicach Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ml/luq/ Polsat News, polsatnews.pl