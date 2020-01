Rosja odtajniła dokumenty. "Oddziały Armii Krajowej unicestwiły Ukraińców i Żydów"

Ministerstwo obrony Rosji poinformowało o publikacji odtajnionych dokumentów dotyczących m.in. wkroczenia Armii Czerwonej do Warszawy 17 stycznia 1945 r. Resort podkreślił, że publikacja dokumentów to "kontynuacja działalności mającej na celu ochronę prawdy historycznej".

Jak pisze AFP rosyjskie ministerstwo obrony w piątek oskarżyło Polskie Podziemie o wymordowanie Żydów i Ukraińców w 1945 roku. "Dokumenty te świadczą o tym, że oddziały Armii Krajowej unicestwiły Ukraińców i Żydów w mieście (...)" - napisano w oświadczeniu resortu zamieszczonym na Facebooku.

"Wyzwolenie Warszawy"

Informację o opublikowanych dokumentach ministerstwo zamieściło m.in. na swoim profilu na Facebooku i Twitterze w czwartek wieczorem. We wpisie zamieszczono linki do zbioru dokumentów oraz do strony internetowej poświęconej "75. rocznicy wyzwolenia miasta". Folder z plikami do pobrania nazwano "Wyzwolenie Warszawy".

Na stronie internetowej z domeną rosyjskiego ministerstwa obrony zamieszczono m.in. skany dokumentów oraz informacje o powstaniu warszawskim, Armii Krajowej, obozach zagłady na terytorium Polski, "walkach o Warszawę", pomocy gospodarczej dla polskiej ludności.

"Ochrona i obrona prawdy historycznej"

"Publikacja odtajnionych dokumentów o wyzwoleniu Warszawy z zasobów Centralnego Archiwum Ministerstwa Obrony Rosji to kontynuacja działalności resortu obrony, mającej na celu ochronę i obronę prawdy historycznej, przeciwdziałanie fałszowaniu historii, próbom rewizji rezultatów Wielkiej Wojny Ojczyźnianej i II wojny światowej" - podkreślił resort.

Jako Wielką Wojnę Ojczyźnianą w Rosji określa się tę część II wojny światowej w latach 1941-1945, gdy ZSRR walczył po stronie koalicji antyhitlerowskiej.

Rosja otwarta na dialog

Szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow zapewnił w piątek, że jego kraj jest otwarty na dialog na podstawie dokumentów archiwalnych i wspomniał o kontaktach historyków polskich i rosyjskich. Oznajmił, że praca tego rodzaju nie powinna być zakładniczką prób uczynienia z historii propagandy.

Ławrow zauważył, że Rosja i Polska miały kiedyś "całą strukturę mechanizmów dwustronnych", wśród których była także grupa historyków, "którzy zajmowali się bardzo nieprostymi kwestiami przeszłości".

Jak dodał, ta grupa przygotowała podręcznik, w którym przedstawiono wspólne artykuły, a przy tematach, w których zdania były rozbieżne – przygotowano osobne artykuły. - Uważam, że ta praca powinna zostać wznowiona, nie powinna stać się zakładniczką prób uczynienia z historii propagandy – powiedział.

Przed kilkoma laty działała polsko-rosyjska Grupa ds. Trudnych, która jednak nie przygotowała wspólnego podręcznika. Pomoce dla nauczycieli historii przygotowała później inna grupa historyków z Polski i Rosji. Nie jest jasne, o której grupie wypowiadał się Ławrow.

Ławrow powiedział podczas dorocznej konferencji prasowej w Moskwie, że rosyjski resort obrony opublikował "dane archiwalne o tym, jak i kto wyzwalał Warszawę". Dodał następnie: "Byłoby ważne dowiedzieć się, co strona polska powie, po tym, jak je przestudiuje".

"Terror, zbrodnie i rabunkowa gospodarka"

Polskie MSZ na Twitterze napisało dziś: "Szanujemy krew przelaną w walce z nazizmem, ale w 1945 reżim Stalina przyniósł 🇵🇱 terror, zbrodnie i rabunkową gospodarkę. Armia Czerwona wyzwoliła Warszawę spod okupacji niemieckiej, ale nie przyniosła Polakom wolności!".

Szanujemy krew przelaną w walce z nazizmem, ale w 1945 reżim Stalina przyniósł 🇵🇱 terror, zbrodnie i rabunkową gospodarkę.



Armia Czerwona wyzwoliła Warszawę spod okupacji niemieckiej, ale nie przyniosła Polakom wolności!



🔃UDOSTĘPNIJ!#wyzwolenieBEZwolności pic.twitter.com/j6mZqjp3o5 — Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP 🇵🇱 (@MSZ_RP) January 17, 2020

