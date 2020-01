Polskie gwiazdy adoptują koale - ofiary pożarów w Australii

Polscy artyści oraz dziennikarze reagują na dramat zwierząt w trawionej przez pożary Australii. Zachęcają do wirtualnej adopcji koali zagrożonych całkowitym wyginięciem. "Swoje" misie mają już m.in. muzycy Tomasz Organek i Daria Zawiałow. Naukowcy szacują, że żywcem w Australii spłonęło blisko pół miliarda ssaków.

Pożary od kilku miesięcy trawią przede wszystkim australijską Nową Południową Walię. Zabiły już m.in. około 8000 koali. Wiele z nich udało się jednak uratować. Trafiły one pod opiekę specjalistycznych szpitali i fundacji. Zostały opatrzone, nawodnione. Przyjmują niezbędne leki i dochodzą do siebie z pomocą lekarzy i wolontariuszy.

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fkoalahospital%2Fvideos%2F2512094152445623%2F&show_text=0&width=267" width="267" height="476" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" allowFullScreen="true"></iframe>

"My już adoptowaliśmy koalę"

Polscy artyści i dziennikarze postanowili wesprzeć finansowo Koala Hospital Port Macquarie. Zdecydowali się na tzw. adopcję chorych ssaków. Placówka będzie pobierać od nich fundusze aż do całkowitej rekonwalescencji danego misia.

"W australijskich pożarach zginęło już pół miliarda zwierząt. Niektóre z nich udało się ocalić. Potrzebne są pieniądze na ich leczenie. My już adoptowaliśmy swojego misia koalę" - poinformował na Facebooku Tomasz Organek, dzieląc się certyfikatem potwierdzającym "przysposobienie" koali Paula.

Pomaga kolejny raz

Muzyk i wokalista często publicznie zabiera głos w sprawie pomocy zwierzętom i ochrony ich praw. W Sylwestra zachęcał do powstrzymania się od strzelania petard.

"Życząc wszystkim dobrego roku, apeluję po raz kolejny o wzgląd na samopoczucie tych, którzy zwyczajnie cierpią przerażeni hukiem petard tj. zwierząt, małych dzieci, ludzi starszych i chorych (szczególnie tych zmagających się z autyzmem)" - pisał.

"Zachęcam was do adopcji"

Wokalistka Daria Zawiałow, zainspirowana przez Organka, również zdecydowała się na wsparcie australijskiego szpitala pomagającego koalom. Podobnie jak Tomasz, wybrała Paula.

"Paul był pierwszym i najmłodszym misiem, którego Koala Hospital odnaleźli żywego. Jest bardzo mocno poparzony i odwodniony. Potrzebuje intensywnego leczenia. Zachęcam Was do adopcji koali na stronie tego szpitala - jest to ogromne wsparcie, niewielkim kosztem" - wyjaśniła.

Zawiałow również nie pierwszy raz pomaga zwierzętom. W 2018 roku wzięła udział w kampanii "Pora na seniora" promującej adopcję starszych psów.

Anwen, nasza dziewczyna

"Szanowni Państwo, adoptowaliśmy małą koalę. Dziewczynka ma na imię Anwen i uległa licznym poparzeniom na terenie rezerwatu Lake Innes w Australii. Dotknęły 90 procent jej ciała, także opuszków wszystkich łap i zadu" - napisał Michał Nogaś.

Dziennikarz zachęcał także do wspierania zbiórek na sprzęt i leczenie psychologiczne ofiar australijskich pożarów.





Poparzona w 90 procentach

Nogaś z kolei zainspirował do działania Karolinę Korwin-Piotrowską. Dziennikarka, podobnie jak kolega po fachu, "adoptowała" koalę Anwen.





Najgorsza jakość powietrza

Pożary w Australii objęły do tej pory ponad 8 mln hektarów buszu, zabiły co najmniej 25 osób i niezliczoną liczbę zwierząt. Ogień zniszczył ok. 2 tys. domów. W Canberze w poniedziałek zanotowano najgorszą jakość powietrza ze wszystkich światowych stolic.

ac/ml/ polsatnews.pl, PAP