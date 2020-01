W Australii nareszcie deszcz, ale to chwilowa ulga. Wstrząsająca mapa zniszczeń

Dzięki deszczom, które w miniony weekend pojawiły się m.in. w rejonie Sydney, służby ratunkowe zyskały możliwość ewakuacji ludności z obszarów otoczonych wcześniej przez płomienie. To jednak tylko chwilowa ulga, ponieważ w poniedziałek opady były już niewielkie.

Bezprecedensowa skala zniszczeń

W mediach społecznościowych internauci dzielą się obrazami, które mają unaoczniać całemu światu skalę zniszczeń. Na jednej z takich grafik naniesiono obszar dotknięty pożarami na mapę Europy.

Inni udostępniają zdjęcia satelitarne, na których Australia widnieje jako czerwona plama.

To put it into perspective, this is Australia from a satellite.

We have been on fire since September. We need all the help we can get and we need it now. Please don’t stop donating and spreading awareness, this is the worst our country has been. #AustraliaFires #AustralianFires pic.twitter.com/gs2VUrlMxa — ashleigh (@baessari) January 4, 2020

Wyjątkowo okrutny sezon

Pożary w Australii szaleją od września zeszłego roku. Do dziś zniszczenia są już blisko dwukrotnie większe, niż w roku 1974, kiedy padł ostatni druzgocący "rekord".

Ze względu na położenie geograficzne Australii pożary są tam zjawiskiem sezonowym. Tegoroczne lato, które zaczyna się tam w grudniu, jest jednak nadzwyczaj gorące. W ostatnich dniach temperatury sięgały nawet 50 stopni Celsjusza.

Panujące w Australii warunki pogodowe uniemożliwiają strażakom opanowanie szalejących pożarów. W ostatnich dniach spłonęło niemal 1,5 tys. domów i ewakuowano kilka tysięcy mieszkańców. Służby ratunkowe na bieżąco wydają komunikaty o zagrożeniach.

Zwierzęta płoną żywcem

Szacuje się, że dotąd spłonęło pół miliarda zwierząt, a niektórym gatunkom grozi całkowite wyginięcie. W sieci można znaleźć liczne obrazy poparzonych kangurów i misiów koala. Dzikie zwierzęta uwięzione w płomieniach zdają się już tylko na łaskę człowieka.

A Koala caught inside the #AustralianFires cries in pain helplessly in half burnt state as help reaches finally. Australia’s Koala population has reduced to half because of these bushfires since September. Why can’t the world unite to help? Heartbreaking. pic.twitter.com/yRgaryNPZo — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) January 5, 2020

#Australianfires have killed people, displaced thousands of families as over 1400 homes are destroyed & taken the lives of a billion animals. The fires rage on so all of us need to get together & #PrayforAustralia 🙏 For #Firefighters & all the loss of life. #RIP #PrayForRain pic.twitter.com/8cZ9704fjy — Preity G Zinta (@realpreityzinta) January 5, 2020

Po sieci krąży też wstrząsające nagranie, na którym widać rozległy teren pełen spalonych ciał zwierząt.

"Zwierzęta są przystosowane do radzenia sobie z pożarami buszu, ale tegoroczne są dla nich zbyt olbrzymie" - mówił Stuart Blanch z WWF Australia cytowany przez portal thesun.co.uk.

"Nawet te, które przetrwają pożary, będą umierać w ciągu następnych tygodni i miesięcy z powodu odwodnienia, głodu czy chorób. Staną się też łatwym łupem dla dzikich kotów i lisów" - tłumaczył Blanch.

Wirtualna adopcja pandy

Zwierzęta uratowane z płomieni trafiają do takich ośrodków jak Koala Hospital w mieście Port Macquarie, gdzie zwierzęta dochodzą do siebie. Niestety nie wszystkie udaje się utrzymać przy życiu.

Za pośrednictwem organizacji takich jak Australian Koala Foundation lub WWF Australia można dokonać wirtualnej adopcji rehabilitowanych zwierząt lub zasadzić symboliczne drzewo.

Koala Hospital w Port Macquarie wydaje internautom certyfikaty poświadczające dokonanie "adopcji" zwierzęcia, dzięki czemu darczyńca może zyskać większe poczucie sprawczości niesionej pomocy.

